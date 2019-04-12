Нафтогаз планирует направить 2,7 миллиарда на установку счетчиков газа

НАК "Нафтогаз Украины" направил на рассмотрение правительства скорректированный финансовый план на 2019 год, в котором 2,7 млрд грн предусмотрено на установку индивидуальных счетчиков газа для потребителей.

Об этом написала пресс-служба в Facebook.

"Мы направили на рассмотрение Кабмина скорректированный финансовый план на 2019 год. Он предусматривает выплату Нафтогазом дивидендов в размере 90% от прибыли за 2018 год, а также направление 2,7 млрд грн на установку индивидуальных счетчиков газа для потребителей", - говорится в сообщении.

Среди прочего, финплан учитывает погашение в 2019 году кредита Всемирного банка на сумму 395 млн евро. Также отражена необходимость накопления страной около 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах газа до начала отопительного сезона 2019-2020 годов.

"Мы надеемся, что правительство утвердит план компании в ближайшее время, ведь без согласования финплана мы, например, не можем начать установку счетчиков", - отметили в компании.

Как сообщал Укринформ, правительство обязало Нафтогаз за свой счет установить счетчики газа для потребителей. НАК заявил, что готов обеспечить домохозяйства приборами учета газа при условии подписания с потребителем контракта и внесения таких расходов в финансовый план компании.