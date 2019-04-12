Финансовые новости
- |
- 12.04.19
- |
- 09:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нафтогаз планирует направить 2,7 миллиарда на установку счетчиков газа
08:41 12.04.2019 |
НАК "Нафтогаз Украины" направил на рассмотрение правительства скорректированный финансовый план на 2019 год, в котором 2,7 млрд грн предусмотрено на установку индивидуальных счетчиков газа для потребителей.
Об этом написала пресс-служба в Facebook.
"Мы направили на рассмотрение Кабмина скорректированный финансовый план на 2019 год. Он предусматривает выплату Нафтогазом дивидендов в размере 90% от прибыли за 2018 год, а также направление 2,7 млрд грн на установку индивидуальных счетчиков газа для потребителей", - говорится в сообщении.
Среди прочего, финплан учитывает погашение в 2019 году кредита Всемирного банка на сумму 395 млн евро. Также отражена необходимость накопления страной около 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах газа до начала отопительного сезона 2019-2020 годов.
"Мы надеемся, что правительство утвердит план компании в ближайшее время, ведь без согласования финплана мы, например, не можем начать установку счетчиков", - отметили в компании.
Как сообщал Укринформ, правительство обязало Нафтогаз за свой счет установить счетчики газа для потребителей. НАК заявил, что готов обеспечить домохозяйства приборами учета газа при условии подписания с потребителем контракта и внесения таких расходов в финансовый план компании.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Посол США поддерживала Коболева в конфликте с Гройсманом
|Банкирам и коллекторам запретили вламываться к должникам без второго постановления суда
|Дилемма Соболева-Семенченко. «Позеленеют» ли беглецы из «Самопомощи»
|Порошенко назначил 38 судей Антикоррупционного суда
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нафтогаз планирует направить 2,7 миллиарда на установку счетчиков газа
|В Виннице презентовали первый троллейбус собственного производства.
|ДМЗ в I кв. сократил выпуск проката более чем на четверть, чугуна почти на треть
|«Укрэлектроаппарат» до сентября-2019 выплатит дивиденды в размере 5,27 грн на акцию
|«Кузня на Рыбальском» завершила строительство очередного МБАК класса «Гюрза-М» для ВМСУ
|Кабмин продлил срок размещения госпакета акций «Центрэнерго» до 30 сентября
Это интересно
|Представлен Samsung Galaxy A80 с камерой-перевертышем, Snapdragon 730 и немалой ценой
|Названа самая продаваемая модель смартфона в Китае
|В США разработан процесс преобразования сланцевого газа в жидкое топливо
|Уникальная селфи-камера и мощная «начинка»: дебют смартфона OPPO Reno 10X
|Тайна золота республиканской Испании
|Исследователи предлагают хранить избытки возобновляемой энергии в виде метана
|6 самых богатых женщин мира после развода Маккензи Безос