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В Виннице презентовали первый троллейбус собственного производства.
17:51 11.04.2019 |
В Виннице создали собственный троллейбус. Об этом в Facebook рассказал винницкий городской голова Сергей Моргунов.
"После собственного трамвая "VinWay" Винница будет иметь и свой троллейбус! Первый опытный образец с рабочим названием "Винница-ПТС 12" - практически на выходе", - написал он.
По словам мэра Винницы, троллейбус собирают мастера троллейбусного депо "Винницкой транспортной компании" на базе кузова первой комплектности.
"Это действительно уникальный проект, благодаря которому мы сможем обновить парк и повысить качество и комфорт перевозок", - подчеркнул городской голова.
Он добавил, что троллейбус будет технических усовершенствован.
"Благодаря инновационным элементам токоприемников, он будет безопаснее и эффективнее в эксплуатации. Экономить 30% электроэнергии и иметь автономный ход 5 км. Также троллейбус оснащен системой управления украинского производителя и информсистемой - винницкого", - пояснил Моргунов.
По его словам, в планах на этот год - собрать 4 таких троллейбуса.
Мэр добавил, что название для готового троллейбуса определят винничане. Конкурс объявят вскоре, резюмировал мэр города.
Как сообщает ЦТС со ссылкой на винницкое издание Vежа, кузов для троллейбуса покупают в Беларуси примерно за 2 млн гривень. После установки всего оборудования и систем, обустройства салона, стоимость новой машины не должна превышать 5 млн гривень.
"На изготовление одного винницкого троллейбуса идет примерно три месяца. Первая машина выйдет на маршрут для испытания уже в начале мая", - отметили в ЦТС.
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