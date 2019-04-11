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«Укрэлектроаппарат» до сентября-2019 выплатит дивиденды в размере 5,27 грн на акцию
08:33 11.04.2019 |
ПАО "Укрэлектроаппарат" (Хмельницкий), крупное предприятие трансформаторостроения Украины, с 3 мая по 31 августа текущего года будет выплачивать акционерам дивиденды в размере 5,27 грн на одну акцию номиналом 0,25 грн.
Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР в среду, такое решение утвердило общее собрание акционеров компании 28 февраля.
На выплату дивидендов направлено 94,769 млн грн из полученной в 2018 году чистой прибыли в размере 128,65 млн грн. Остальные 34,02 млн грн направлены на развитие производства.
Как сообщалось, в 2017 году акционеры направили на выплату дивидендов всю полученную чистую прибыль (82,57 млн грн), их размер составил 4,59 млн грн на акцию.
"Укрэлектроаппарат" специализируется, в частности, на производстве 22 типов и около 850 типоисполнений трансформаторов, КТП мощностью от 10 до 6300 кВА классами напряжения от 3 до 35 кВт, используемых в коммунальном хозяйстве, агрокомплексе, железнодорожном транспорте, нефтяных и газовых месторождениях, промышленности, линиях метро и т.п.
Чистый доход "Укрэлектроаппарата" в 2017 году вырос на 51% по сравнению с 2016 годом - до 576,8 млн грн, чистая прибыль - в 2,9 раза, до 82,57 млн грн. Завод экспортировал 76,5% реализованной продукции.
Компания постоянно работает на рынках Украины, России, Азии, Ближнего Востока, Африки, Европы. Заказы выполняются для Нигерии, Ирака, ОАЭ, стран Балтии, Молдовы, Грузии, Армении, Туркменистана.
В 2018 году предприятие планировало увеличить производство электрических трансформаторов на 15% по сравнению с 2017 годом, когда их было выпущено 2,722 тыс. ед., комплектных трансформаторных подстанций (КТП) на 14% (в 2017 году - 198 ед.), однако фактических данных пока не оглашало.
По состоянию на третий квартал 2018 года гражданину Израиля Михаилу Коренблиту принадлежало 40,64% акций ПАО "Укрэлектроаппарат", его отцу Роману Коренблиту - 6,36%, Владимиру Рубинштейну - почти 14,43%, Борису Покрассу - 12,3%, экс-первому замглавы Киевской горгосадминистрации Анатолию Голубченко - 13,055%.
Уставный капитал ПАО составляет 4,495 млн грн.
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