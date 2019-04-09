«Нафтогаз» изменил позицию по дивидендам «Укрнафты»

НАК «Нафтогаз Украины» внес предложение в проект повестки дня собрания акционеров «Укрнафты» не выплачивать дивиденды за 2018 г., в связи с наличием налогового долга, говорится в сообщении нефтедобывающей компании.

Собрание акционеров планируется на 25 апреля. О его проведении было объявлено 25 марта. В изначальном проекте повестки дня, утверждаемом наблюдательным советом, где у «Нафтогаза» на тот момент было большинство голосов, предлагалось направить на дивиденды 50% чистой прибыли. Исходя из предварительны финансовых результатом «Укрнафты» это около 3,3 млрд грн.

Теперь «Нафтогаз» предложил дивиденды не распределять, а средства направить на погашение налогового долга.

Ранее в статье «Нафтогаз» - «Укрнафта»: от саботажа к капитуляции» директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн и корреспондент enkorr Виталий Крижевский ставили под сомнение целесообразность выплаты дивидендов с учетом неурегулированного долга по налогам в 32 млрд грн.

«Возникает вопрос: о каких дивидендах может идти речь, если компания должна бюджету огромную сумму? 6,6 млрд грн превышают 60% от тела налогового долга или более 20% от всего долга с учетом штрафов и пени. Почему «Нафтогаз» отказывается эти средства направить на оплату долга?», - говорилось в статье.

Как сообщал enkorr, по итогам 2018 г. «Укрнафта» в финансовой отчетности отразила чистую прибыль в размере 6,628 млрд грн. Чистый доход «Укрнафты» составил 36,113 млрд грн (+34,2% к 2017 г.). Рост дохода обусловлен 32%-м повышением мировых цен на нефть, к которым по решению правительства привязаны цены на сырье «Укрнафты».

Справка enkorr

НАК «Нафтогаз Украины» принадлежит 50%+1 акция «Укрнафты», еще 42% владеют компании группы «Приват» Игоря Коломойского и его партнеров. «Приват» осуществляет операционный контроль над «Укрнафтой» с февраля 2003 г. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн т, газа - в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на февраль 2019 г. долг «Укрнафты» по налогам составлял 14 млрд грн (без учета пени и процентов) или порядка 20% всей задолженности по стране. По данным НАК «Нафтогаз Украины», в целом налоговый долг «Укрнафты» превышает 32 млрд грн.