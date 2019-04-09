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Страховщики обновили состав президиума МТСБУ
15:54 09.04.2019 |
Сегодня, 9 апреля, за это решение проголосовали 40 из 50 страховщиков-членов Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) на общем собрании.
В руководящий орган вошли СК «Арсенал Страхование», «Альфа Гарант», «PZU Украина», «Княжа», «Оранта», «Уника» и «Юнивес».
Кандидатами в члены президиума избраны УПСК и «Ю.Эс.Ай».
В предыдущий состав президиума, избранный в апреле прошлого года, входили СК «Арсенал Страхование», «Украинская страховая группа», СК «Юнивес», «АХА Страхование», «PZU Украина», «Уника» и «Альфа Гарант».
Таким образом «Украинская страховая группа» выбыла из президиума, а СК «Оранта» вошла.
Кроме того, на собрании было принято решение об увеличении минимального размера членского взноса с 8 до 12 тыс. грн в месяц. Предложение увеличить до 17 тыс. грн - не поддержали.
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