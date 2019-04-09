Финансовые новости
- |
- 09.04.19
- |
- 21:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Хозсуд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций ПриватБанка на 16 апреля
14:43 09.04.2019 |
Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 16 апреля 2019 года в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года между Минфином и лицами, бывшими на тот момент его акционерами.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе слушаний во вторник истцы заявили ходатайство о расширении перечня своих требований пунктом о возврате им акций ПриватБанка, и суд удовлетворил это ходатайство.
Одновременно суд отклонил ходатайство Минфина, который просил оставить исковое заявление без рассмотрения. По мнению министерства, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства наличия права собственности И.Коломойского и Triantal на акции ПриватБанка, подтверждения процессуальной право- и дееспособности Triantal Investments Ltd и полномочий лиц, действовавших от имени истцов, на подписание искового заявления.
Как сообщалось, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева со второй попытки принял к рассмотрению иск И.Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций ПриватБанка, о признании недействительным договора купли-продажи этого банка от 21 декабря 2016 года. Cуд также удовлетворил ходатайство истцов и затребовал у ответчиков - Минфина, Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и государственного Укргазбанка - предоставить в срок до 26 марта указанный договор купли-продажи.
На минувшей неделе Окружной административный суд Киева также объявил перерыв до 18 апреля в деле по другому иску Игоря Коломойского о национализации ПриватБанка - к Нацбанку Украины, ФГВФЛ, Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). В соответствии с базой судебных решений, производство по этому административному делу было открыто определением суда от 14 июня 2017 года. К делу в качестве третьих лиц также привлечены ПриватБанк и Минфин.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Повторное рукоположение? К чему может привести конфликт поколений в ПЦУ
|МВФ улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2019г до 2,5% ВВП
|Кабмин получил проект указа Президента об увольнении Одесского губернатора Степанова и рассмотрит его 10 апреля
|ЗЕобъединение Куприя: Удастся ли Коломойскому собрать фракцию под Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Нафтогаз» изменил позицию по дивидендам «Укрнафты»
|Страховщики обновили состав президиума МТСБУ
|Хозсуд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций ПриватБанка на 16 апреля
|АМКУ оштрафовал «Сумыгаз» Фирташа
|Почему НБУ против ареста активов Коломойского
|НБУ включил в список участников валютных интервенций с запросом лучшего курса банк «Восток»
|ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг
Это интересно
|Электромобили Tesla Model X и Model S вскоре получат новые электродвигатели
|Южная Корея начала коммерческую эксплуатацию сетей 5G
|Еврокомиссия сообщила о подозрениях в картельном сговоре BMW, Daimler и Volkswagen
|Два студента обманули Apple почти на $1 млн, используя политику возврата iPhone
|Xiaomi заподозрили в намеренном внедрении уязвимости в браузеры MI и Mint
|Илон Маск объяснил наличие камеры в салоне Tesla Model 3
|Объявлены самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности