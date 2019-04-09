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АМКУ оштрафовал «Сумыгаз» Фирташа
08:52 09.04.2019 |
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Сумыгаз» за злоупотребление монопольным положением и обязал компанию компенсировать потребителям их расходы на ремонт и замену счетчиков. Об этом сообщается на сайте комитета.
«С начала года Сумским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета принято уже третье решение о признании действий «Сумыгаз» злоупотреблением монопольным (доминирующим) положением на рынке распределения природного газа и наложения штрафных санкций в размере 68 000 гривен», - сказано в сообщении.
Отмечается, что законодательство возлагает на оператора газораспределительных систем при проведении поверки счетчиков газа бытовых потребителей осуществлять за счет предприятия ремонт счетчиков, которые в этом нуждаются, или замену на новые тех счетчиков, которые не подлежат ремонту.
«В ходе проведенного отделением исследования установлено, что ОАО «Сумыгаз» вследствие невыполнения предписаний законодательства перекладывало на потребителей свои обязательства по проведению ремонта/замены счетчиков. Таким образом, 1373 потребителя были лишены права на проведение бесплатного ремонта бытовых счетчиков и 11643 потребителя - на проведение бесплатной замены счетчиков, в результате чего они были вынуждены обеспечивать ремонт/замену счетчиков за свой счет (нести не предусмотренные действующим законодательством расходы)», - сказано в сообщении.
По данным АМКУ, общая сумма дополнительно понесенных потребителями Сумской области расходов вследствие злоупотребления монопольным положением предприятия превышает 12 млн грн.
«Сумыгаз» должен заплатить штраф в размере 68 тыс. грн и устранить последствия нарушения. В мотивировочной части решения указано, что под устранением последствий следует понимать возвращение потребителям средств на сумму около 12 млн грн или осуществления перерасчетов на указанную сумму в счет будущих платежей», - сказано в сообщении.
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