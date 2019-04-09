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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему НБУ против ареста активов Коломойского

 Сергей Шевчук / LIGA.net

Генпрокуратура инициировала арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это выгодно экс-собственникам Приватбанка, считают в НБУ.

В самом конце марта суд арестовал крупный пул активов компаний Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Это уже второй подобный арест в этом году по инициативе Генпрокуратуры. Ведомство расследует дело о растрате рефинансирования НБУ на 19 млрд грн, полученных ПриватБанком до национализации.

Несмотря на то, что ситуация выглядит не в пользу экс-собственников, Нацбанк как кредитор Привата оказался недоволен активностью прокуроров. Юристы регулятора готовятся оспаривать арест активов. Что случилось?

Миллиардные залоги

Арест затронул почти все основные бизнес-объекты империи Коломойского-Боголюбова.

В феврале суд арестовал имущество ДнепроАзота, Никопольского завода ферросплавов, Покровского и Марганецкого ГОКов (в основном цистерны, тепловозы и т.п.) и земельные участки в Буковеле. В марте под арестом оказалась недвижимость - квартиры и офисы в разных регионах Украины и ряд других участков в районе Буковеля.

В Генпрокуратуре считают, что бывшие топ-менеджеры и собственники Привата (предправления - Александр Дубилет, ключевые контролеры - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов) могли вывести 19 млрд грн, которые банк получил в качестве рефинансирования НБУ. Арестованное имущество выступало залогом по кредиту.

В расследовании ГПУ ссылается на эпизод из 2014 года: ПриватБанк кредитовал 42 компании, связанные с так называемой группой Приват, на сумму от $18 до $73 млн. Деньги должны были пойти на финансирование сделок этих фирм с 6 другими компаниями-нерезидентами. Контракты до сих пор не выполнены, деньги банку никто не вернул. Эти же 6 нерезидентов фигурируют в доказательствах адвокатов ПриватБанка в лондонском процессе по поводу масштабного мошенничества в банке.

"В связи с этим, по версии следствия, государство было вынуждено в 2014 году докапитализировать ПриватБанк на 116 млрд грн и национализировать его", - говорится в материалах дела.

Арест не означают, что вина экс-владельцев ПриватБанка доказана. Они продолжают владеть арестованным имуществом, но пока не могут продать его.

Почему НБУ против?

Конечная цель расследования Генпрокуратуры - конфискация имущества в пользу государства. Пока от ее активности пострадал Нацбанк как главный претендент на активы экс-владельцев Привата.

Юристы регулятора готовятся оспорить решение суда об их аресте, сообщили LIGA.net в пресс-службе Нацбанка. "Это может нарушать наши законные права и интересы, как обеспеченного ипотекой кредитора", - пояснили в НБУ.

По инициативе ГПУ, суд фактически заморозил активы, которые НБУ мог бы забрать в счет погашения долга по рефинансу, говорит собеседник в топ-менеджменте Приватбанка. Закон о защите прав кредиторов позволяет обратить взыскание на залог без судебной процедуры, аресты перечеркивают эту возможность, подтверждает собеседник LIGA.net в руководстве Нацбанка.

Регулятор пока будет оспаривать только мартовские аресты. Они коснулись наиболее ликвидного имущества - квартир и офисов в крупных городах Украины, а также земли в Буковеле.

Коломойский давал НБУ личное поручительство по долгам своего банка, рассказывал LIGA.net бывший топ-менеджер регулятора. "Гонтарева даже шутила, что он должен все, вплоть до часов", - вспоминал он.

История усложняется

У регулятора есть все шансы, чтобы оспорить решение суда, говорят опрошенные юристы. Но экс-владельцы одержали локальную победу. Аресты дают Коломойскому и Боголюбову временную защиту от НБУ: активами продолжают владеть действующие собственники, бизнес работает и приносит доход, отмечает советник Ario Law Firm Кирилл Юхно. Процесс оспаривания арестов может занять несколько месяцев, добавляет он.

Что дальше? Один из вариантов дальнейшего развития событий - прокуратура может инициировать передачу активов Коломойского в управление Агенству по розыску и менеджменту активов АРМА, допускает руководитель проектов Практики безопасности бизнеса ЮК Juscutum Александр Горобец. Это сильно усложнит доступ кредиторов к имуществу.

Похожая ситуация возникла вокруг одесского стадиона Черноморец, котрый находится в залоге у обанкротившегося Имэксбанка: актив перешел в управление АРМА, Фонд гарантирования вкладов теперь не может его продать.

"С юридической точки зрения, чем больше арестов, тем сложнее продавать или отчуждать это имущество, - говорит Горобец. - Иными словами, тем больше препятствий нужно будет преодолеть кредиторам или управителями перед реализацией активов".

Если ГПУ все же докажет, что рефинанс был выведен из банка и суд примет обвинительный приговор, арестованное имущество конфискуют в пользу государства, уточняет старший юрист юридической компании ILF Андрей Поддымай. В любом случае ГПУ не могла обойтись без запроса на арест активов, поскольку статья уголовного кодекса, по которой расследуется дело, предусматривает конфискацию имущества, добавляет юрист.

Это значит, что прокуратура могла в любой момент инициировать арест активов Коломойского-Боголюбова. Почему дело возобновилось только сейчас - спустя полтора года после первых арестов и два - с национализации ПриватБанка? На момент публикации в ГПУ не ответили на запрос LIGA.net.
 

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