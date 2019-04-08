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ТРЦ Dream Town на месте аквапарка откроет спортивный хаб, в IV кв.-2019 проведет ребрендинг
16:10 08.04.2019 |
Аквапарк юрского периода Dream Island в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Dream Town 2 по пр.Оболонский, 21-б после закрытия апреля 2019 года будет реконструирован в спортивный хаб площадью более 22 тыс. кв. м.
«Первым значимым изменением станет закрытие аквапарка 22 апреля. На его территории откроется самый крупный в стране спортивный хаб, общей площадью более 22 тыс. кв. м. В его состав войдут: фитнес-клуб Sportlife (около 6 тыс. кв.м.), швейцарский гипермаркет Intersport Discount (3,5 тыс. кв.м.), первый в Украине "Спортмастер Дисконт", а также магазины ведущих международных спортивных брендов в формате "аутлет", - сообщили в пресс-службе ТРЦ Dream Town.
Как отметили в пресс-службе, в четвертом квартале 2019 года ТРЦ ожидает ребрендинг при участии агентства Banda.
Кроме того, при участии международных консультантов в Dream Town разработали план реконцепции всего ТРЦ. Проект будет реализован до конца года.
"Открытие нового супермаркета и спортивного хаба с фитнес-клубом и спортивными аутлетами привлечет в комплекс новых покупателей: помимо семейной аудитории, мы ожидаем увеличение количества активных людей, которые заботятся о своем здоровье. Мы уверены, что они станут ежедневными посетителями ТРЦ", - отмечено в пресс-релизе.
В дальнейшем планируется открыть вместо продуктового супермаркета "Космос" супермаркет "одного из лидеров рынка" площадью 3,5 тыс. кв. м, а к концу 2019 года на первом этаже открыть гипермаркет товаров для дома и декора. 30 мая запланировано открытие магазина Jysk.
Менеджмент ТРЦ Dream Town считает, что улучшение пула арендаторов повысит лояльность постоянных покупателей, а в долгосрочной перспективе обеспечит устойчивую конкурентную позицию объекта.
"Мы прогнозируем рост посещаемости на уровне 40% в первый год после реализации плана реконцепции", - цитируется в сообщении коммерческий директор ТРЦ Анна Закомирная.
Как сообщалось, аквапарк Dream Island в ТРЦ Dream Town по пр.Оболонский, 1-б планировали закрыть с 2 апреля 2019 года в связи с реконструкцией всего третьего этажа.
Как сообщалось, открытие первой очереди ТРЦ Dream Town 1на пр.Оболонский, 1-б в столице состоялось в 2009 году, второй – в 2011 году. Общая площадь ТРЦ составляет 162 тыс. кв. м, арендная - 95 тыс. кв. м.
Девелопером данного проекта выступило ООО "Вита Веритас" (Киев), разработчиками концепции – американская компания Laguarda.Low и SQM Experts. Согласно концепции, каждый атриум комплекса декорирован в стилистике определенной страны.
ООО "Вита Веритас" создано в 2005 году, занимается арендой и управлением собственной или арендуемой недвижимостью.
Согласно данным Единого госреестра, по состоянию на март-2019 владельцами ООО выступают Александр Меламуд (0,9%) и компания "Мулонорт Трейдинг Лимитед" (99%), Людмила Шаповал (0,1%). Руководителем компании указан Гари Корогодский.
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