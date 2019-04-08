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Пассажиропоток аэропорта Борисполь вырос на 15%
13:35 08.04.2019 |
Пассажиропоток аэропорта Борисполь по итогам работы в январе-марте 2019 года составил 2 654 845 человек, что на 15% больше аналогичного периода прошлого года, когда было обслужено 2 305 528 пассажиров.
Такие данные ЦТС предоставили в аэропорту Борисполь.
Согласно ним, за первые три месяца текущего года пассажиров регулярных рейсов было принято и отправлено 2 238 952 (динамика +22% г/г), нерегулярных рейсов - 415 893 человека, что меньше января-марта 2018 года на 11%.
Количество трансферных пассажиров с начала года составило 670 840, что на 5,8% больше предыдущего года. Вместе с тем, доля трансферных пассажиров в общем пассажиропотоке составила в январе-марте 25,3%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 27,5%.
В марте текущего года пассажиропоток аэропорта составил 964 240 человек, что на 16% больше, чем за первые три месяца 2018 года, когда пассажиров было 834 133.
Как писал ЦТС, в феврале 2019 года пассажиропоток главного аэропорта Украины также увеличился на 16%, по сравнению с февралем 2018-го. В позапрошлом месяце было принято и отправлено 793 413 пассажиров.
Напомним, что по итогам 12 месяцев 2018 года аэропорт Борисполь обслужил 12 603 271 пассажира. Количество трансферных пассажиров за год выросло на 17%.
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