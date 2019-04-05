Оштрафовано еще три облгаза Фирташа

Все предприятия оштрафовали за доначисления в платежках

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила штраф на компании "Николаевгаз", "Сумыгаз" и "Днепрогаз". Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 5 апреля, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно принятым решениям, НКРЭКУ наложила штраф по 850 тыс. грн на компании и обязала их провести перерасчет объемов потребления газа для бытовых потребителей до 26 апреля.

При этом регулятор не стал штрафовать "Харьковгоргаз", поскольку компания самостоятельно отказалась от доначислений в платежках. НКРЭКУ вынесла предупреждение "Харьковгоргаз" обязала привести свою деятельность в соответствие с законодательством до 26 апреля.

Напомним, что осенью 2018 года облгазы начали приводить объемы газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов. При этом облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. Начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа.

