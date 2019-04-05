В 2018 «Авангард» увеличил производство яиц на 9% до 2,6 млрд штук

В 2018 году по сравнению с 2017 годом крупнейший производитель яиц "Авангард" (AvangardCo Investments, Кипр) увеличил производство яиц на 9%, или на 226 млн штук, до 2,625 млрд штук.

"Авангард" также начал производить экспортные поставки в Габонскую Республику.

При этом компания увеличила продажи сухих яичных продуктов в 3,4 раза до 11,114 тыс. тонн.

Как сообщали Українськi Новини, 2018 год холдинговая компания крупнейшего производителя яиц "Авангард" AvangardCo Investments (Кипр) закончила с отрицательной EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) в 0,9 млн долларов, увеличив доход на 33%, или на 41,991 млн долларов до 169,878 млн долларов по сравнению с 2017 годом.

Об этом говорится в отчете компании, передают Українськi Новини.

При этом продажи яиц увеличились на 13%, или на 237 млн штук, до 2,106 млрд штук по сравнению с 2017 годом.

Отмечается, что увеличение продаж произошло благодаря увеличению экспорта яиц: в прошлом году он вырос на 47% до 822 млн штук и достиг 39% от общего объема продаж.

Компания экспортировала яйца в 23 страны Ближнего Востока и Северной Африки, страны Субсахарской Африки, Азию и регион СНГ.



Доля продаж через отечественные супермаркеты составила 49% от общего объема продаж (2017 год - 54%), в то время как доля продаж по оптовому каналу с низкой маржой снизилась до 12%.

В то же время в 2018 году производство сухих яичных продуктов увеличилось на 2% до 6,482 тыс. тонн по сравнению с 2017 годом.



По состоянию на 31 декабря общее поголовье куриц составляет 13,4 млн голов (больше на 41% по сравнению с состоянием на 31 декабря 2017 года), в частности куриц-несушек - 10,5 млн голов (больше на 13%).



В 2017 году экспортная выручка от продажи яиц и сухих яичных продуктов снизилась на 45%, или на 30 млн долларов, до 36,7 млн долларов (29% от консолидированной выручки) в результате снижения экспортных продаж сухих яичных продуктов на 69% и снижения экспортной цены данной продукции.

Холдинг "Авангард" специализируется на производстве куриных яиц, активы AvangardСo IPL входят в состав агрохолдинга Ukrlandfarming PLC, основателем является бизнесмен Олег Бахматюк.