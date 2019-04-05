Аэропорт Днепра в I кв. увеличил пассажиропоток на 12,4%

Международный аэропорт "Днепропетровск" в январе-марте 2019 года увеличил пассажиропоток на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, обслужив почти 61,9 тыс. пассажиров, отмечается на сайте предприятия.

В январе пассажиропоток аэропорта составил 21,5 тыс. пассажиров, в феврале - 18,97 тыс. пассажиров и в марте - 21,44 тыс. пассажиров.

В первом квартале аэропорт принял и отправил 34,1 тыс. пассажиров на международных рейсах и 27,81 тыс. - на внутренних.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры поддерживает выделение в 2019 году из государственного бюджета 1 млрд грн на строительство взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Международном аэропорту "Днепропетровск" в проекте государственно-приватного партнерства, в котором частный инвестор берет обязательство построить новый терминал и запустить его с 2020 года.

Украинский бизнесмен, владелец группы DCH Александр Ярославский, ранее проводивший реконструкцию международного аэропорта "Харьков", озвучивал намерение заняться обновлением международного аэропорта в Днепре.

Городской голова Днепра Борис Филатов обращался к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой повлиять на ситуацию с Днепровским аэропортом.

Международный аэропорт "Днепропетровск" функционирует с 1943 года, самостоятельным предприятием стал только в 2011 году. Расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра.