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НАБУ проводит обыски в АРМА в Киеве
14:02 03.04.2019 |
Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски в помещении Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в Киеве.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українські Новини.
Следственные действия проводятся в рамках расследования дела по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9 500 000 гривен.
В рамках этого же производства исследуются обстоятельства совершения неоконченного покушения на противоправное завладение имуществом на сумму более 3 600 000 000 гривен группы предприятий ООО "Росток-Холдинг".
Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.
Во время досудебного расследования, начатого в январе, детективы НАБУ, среди прочего, изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть проведены с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий.
Обыски санкционированы постановлением следственного судьи Соломенского райсуда Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров.
Как сообщали Українськi Новини, ранее АРМА обнародовало перечень всего арестованного имущества.
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