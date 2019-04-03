НАБУ проводит обыски в АРМА в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски в помещении Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в Киеве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українські Новини.

Следственные действия проводятся в рамках расследования дела по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9 500 000 гривен.

В рамках этого же производства исследуются обстоятельства совершения неоконченного покушения на противоправное завладение имуществом на сумму более 3 600 000 000 гривен группы предприятий ООО "Росток-Холдинг".

Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса.

Во время досудебного расследования, начатого в январе, детективы НАБУ, среди прочего, изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть проведены с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий.

Обыски санкционированы постановлением следственного судьи Соломенского райсуда Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров.

Как сообщали Українськi Новини, ранее АРМА обнародовало перечень всего арестованного имущества.

