«Теплые» кредиты в Украине выдают уже четыре банка

Госагенство по энергосбережению и энергоэффективности подписало договор о сотрудничестве с АО "Укрэксимбанк" в рамках программы "теплых кредитов", которые выдаются гражданам в качестве софинансирования проектов по энергосбережению - утеплению домов, установке счетчиков и твердотопливных котлов, а также гелиоколлекторов.

Как сообщила пресс-служба Госагентства, таким образом, количество банков, предоставляющих указанные займы возросло до четырех, помимо "Укрэксимбанка", их выдают Ощадбанк, Укргазбанк и присоединившийся к программе в этом году ПриватБанк.

По данным Госэнергоэффективности, в марте более 5,2 тыс. украинских семей получили 151 млн грн "теплых кредитов". Из них около половины выдано в последнюю неделю месяца. Подавляющее большинство средств идет на утепление домов.

Как сообщалось, в 2018 году Кабинет министров выделил из госбюджета 400 млн грн на реализацию программы повышения энергоэффективности в жилищном секторе (программа "теплые кредиты"). Половина из этой суммы была предназначена для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. Еще 202 млн грн было выделено на стимулирование населения к внедрению энергоэффективных мероприятий, остальные 7,7 млн грн - на возмещение части средств на приобретение котлов (кроме газовых и электрических).

Осенью 2018 года на программу "теплые кредиты" из госбюджета было выделено дополнительно 100 млн грн.

Частные домохозяйства и ОСМД также получают дополнительные компенсации на энергоэффективные мероприятия от местных властей.