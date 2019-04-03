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Порошенко поручил Кабмину проверить руководство «Укроборонпрома» на полиграфе
18:18 02.04.2019 |
Президент Петр Порошенко поручил Кабинету Министров проверить руководство государственного концерна "Укроборонпром" на полиграфе.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.
«Мы обращаемся к Правительству с просьбой обеспечить организацию исследований на полиграфе всего руководящего состава Государственного концерна "Укроборонпром". Отдельно подготовьте списки тех, кто должен пройти исследование. Прошу включить туда и руководителей государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса - и руководителей предприятий, и тех, кто отвечает за финансовую деятельность", - говорится в нем со ссылкой на Порошенко.
Президент сообщил о своем поручении во время совещания с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Турчиновым и заместителем секретаря совета Сергеем Кривоносом.
Глава государства принял доклад Кривоноса относительно предложений по проверке "Укроборонпрома" и реформированию оборонного сектора.
В случае выявления правонарушений Порошенко поручил направлять их к контрразведке Службы безопасности Украины или другие правоохранительные органы.
На основании рекомендаций замсекретаря СНБО он обратится к правительству о немедленном финансировании международного аудита «Укроборонпрома» и принятии решения до конца апреля.
Президент отметил важность ускорения рассмотрения в Раде законопроекта об изменениях норм государственного оборонного заказа и ее раскрытия, что поддерживают международные партнеры.
Проверку деятельности «Укроборонпрома» намерена провести Счетная палата, а Турчинову было поручено контролировать вопрос и доложить о результатах проверки Порошенко.
Главнокомандующий поддержал инициативу по привлечению в наблюдательный совет «Укроборонпрома» представителей стратегических партнеров.
Как сообщали Українськi Новини, 16 марта Порошенко поручил Кабинету Министров провести публичный аудит "Укроборонпрома" до 16 апреля.
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