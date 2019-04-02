Суд объявил перерыв в деле по иску Коломойского о национализации ПриватБанка и назначил заседание на 18 апреля

Окружной административный суд Киева объявил перерыв в деле по иску Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ), Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), Кабинету министров и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) о национализации ПриватБанка, передает корреспондент "Интерфакс-Украина".

Следующее заседание пройдет 18 апреля, оно также пройдет в закрытом режиме, уточнили участники процесса.

Как сообщалось, 1 апреля Окружной админсуд Киева завершил слушание данного дела по существу, предоставив сторонам время до вторника для подготовки к судебным прениям.

В соответствии с базой судебных решений, производство по этому административному делу было открыто определением суда от 14 июня 2017 года.

К делу в качестве третьих лиц также привлечены ПриватБанк и Минфин.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

