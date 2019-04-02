Китай предоставит Нафтогазу страховое покрытие на $1 млрд

Государственное экспортно-кредитное агентство КНР Sinosure и НАК Нафтогаз Украины заключили Меморандум о предоставлении группе Нафтогаз страховой квоты на $1 млрд, что позволит привлечь долговое финансирование и прямые инвестиции из КНР в пределах этой суммы. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Страховое покрытие Sinosure не требует государственной гарантии, а следовательно Нафтогаз не будет увеличивать нагрузку на госбюджет Украины для привлечения $1 млрд инвестиций в отрасль, сказано в сообщении.

В Нафтогазе планируют на первом этапе под страховое покрытие от КНР привлечь около $160 млн для финансирования действующих контрактов Укргаздобычи с китайскими корпорациями, поставляющими буровое оборудование и осуществляющими буровые работы "под ключ".

На втором этапе планируется направить около $800 млн на другие проекты группы Нафтогаз, которые в ближайшее время будут согласованы с китайской стороной.

Как отмечают в Нафтогазе, группа компаний уже успешно сотрудничает с Sinosure. В 2018 году, благодаря страховому покрытию от Sinosure, для Укргаздобычи приобрели 13 буровых станков стоимостью около $140 млн с отсрочкой платежа на 5 лет. Станки купили у китайской компании Honghua International, входящей в государственный аэрокосмический концерн КНР.

Корпорация Sinosure - государственное экспортно-кредитное агентство КНР, работает по модели OECD. Сумма застрахованных корпорацией рисков на конец 2017 года составляла около $3,4 трлн, ее кредитный рейтинг приравнивается к суверенному рейтингу КНР.