Суд взыскал с облгаза Фирташа 548 млн долгов перед Нафтогазом

Облгазы Фирташа задолжали "дочке" Нафтогаза 35 млрд грн за балансировку газа

Хозяйственный суд Днепропетровской области взыскал с компании Днепрогаз, входящей в группу компаний РГК олигарха Дмитрия Фирташа, 548 млн грн долгов перед Укртрансгазом - дочерней компанией Нафтогаза. Об этом написал в Facebook глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Долг был накоплен компанией Фирташа за услуги балансировки газа, с помощью которой Укртрансгаз выравнивает объем спроса и предложений на рынке.

"По состоянию на 1 марта облгазы задолжали Укртрансгазу за балансировку около 35 млрд грн - группа Нафтогаз не собирается закрывать на это глаза. Мы отстаиваем свои интересы всеми законными способами", - отмечает Коболев.

Решение хозсуда может быть обжаловано в апелляционном суде.