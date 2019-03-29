Укрнафта сможет погасить налоговый долг благодаря соглашению с Нафтогазом - Витренко

Налоговый долг ПАО "Укрнафта" может быть полностью погашен путем продажи 4,062 млрд кубометров природного газа НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом на пресс-конференции сказал исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Это зависит от изменения цен, ибо принцип договоров - привязка к рыночной цене по принципу импортного паритета. Цены меняются каждый день, а речь идет о периоде, который может длиться годы. Но речь идет о том, что сумма, которую Нафтогаз заплатит включая с подпиской за газ будущих периодов, будет достаточной для погашения налогового долга, а также для уплаты налогов, возникающих в связи с транзакцией", - сказал Витренко.

Он также отметил, что "Нафтогаз" рассматривает разные варианты погашения налогового долга, так же, как и сама Укрнафта рассматривает разные варианты.

""Укрнафта" не только рассматривает, но и работает над тем, чтобы дебиторская задолженность была источником погашения налогового долга. Насколько я понимаю, она частично погашает. Но начисляемые проценты превышают платежи, поэтому налоговый долг увеличивается", - добавил Витренко.

Он также отметил, что дебиторская задолженность включает долг за тот газ, который был добыт "Укрнафтой" и поставлен в газотранспортную систему - 2,063 млрд кубометров, которые планирует покупать Нафтогаз.

"Действия "Укрнафты" заключаются в том, что если у нее есть этот газ в подземных хранилищах - она может продать этот газ. Мало того, она этот газ продает Нафтогазу, и, по законодательству, Укрнафта может продавать этот газ только в рыночных условиях. По проекту договора, газ, который будет подтвержден Укрнафтой, будет физически передаваться "Нафтогазу". Это договор купли-продажи", - подчеркнул Витренко.

Как сообщал Укринформ, налоговый долг ПАО "Укрнафта" в сумме со штрафами и пенями может достичь 30 млрд грн. НАК "Нафтогаз Украины" приобретет в ПАО "Укрнафта" 4,062 млрд кубометров газа. Средства, полученные "Укрнафтой", будут потрачены на погашение налогового долга компании. Соглашениями предусмотрено, что "Нафтогаз" приобретет 2,062 млрд кубометров так называемого спорного газа - оплатит объем, поступивший от "Укрнафты" в ГТС в предыдущие периоды (в 2006 году), а также 2 млрд кубометров газа будущей добычи.

Как свидетельствуют данные ГФС, "Укрнафта" с середины июня до начала 2019 года нарастила налоговый долг перед госбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 миллиарда гривень. Общий долг ОАО "Укрнафта" достиг 16,4 млрд грн. Это 16% всего налогового долга страны. Компания называет погашение этого долга приоритетом номер один на 2019 год.