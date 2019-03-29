Налоговый долг Укрнафты со штрафами может достичь 30 миллиардов — Витренко

Налоговый долг ПАО "Укрнафта" вместе со штрафами и пенями может достичь 30 млрд гривень.

Об этом на пресс-конференции сказал исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы понимаем серьезность проблемы с налоговым долгом Укрнафты. По расчетам, он может достигать порядка 30 млрд грн. Мы понимаем, что для государства важно, чтобы этот долг был погашен со штрафами и пенями, которые составляют большую часть этой суммы. Мы не можем не приветствовать стремление Укрнафты наконец погасить этот долг", - сказал Витренко.

По его словам, Нафтогаз также приветствует усилия правительства, направленные на поддержку Укрнафты в части погашения долга. Вместе с тем он отказался прокомментировать, какую часть составляет "тело" долга, а какую - штрафные начисления.

"Мы дали Укрнафте возможность погасить этот долг включительно с нашим пониманием штрафов и пеней. Но вопрос о признании или непризнании этого долга лучше ставить Укрнафте. Искались разные пути решения этой проблемы в течение нескольких лет. К сожалению, они не сработали, долг продолжает расти", - добавил Витренко.

Он отметил, что сейчас юристы Нафтогаза прорабатывают возможности продажи Укрнафтой 4 млрд кубометров газа в НАК. Витренко не исключает, что для осуществления продажи газа может потребоваться решение судов. Кроме того, он отметил, что обязательства Нафтогаза платить за этот газ возникает только в случае получения компенсации по ПСО.

"Мы будем обращаться к правительству для принятия необходимых решений. Если правительство предоставит такую компенсацию, то он поможет Нафтогазу помочь Укрнафте решить проблему. Если этот вариант сработает, для Укрнафты это будет однозначно хорошо", - подчеркнул Витренко.

Как сообщал Укринформ, НАК "Нафтогаз Украины" приобретет у ПАО "Укрнафта" 4,062 млрд кубометров газа. Средства, полученные Укрнафтой, будут потрачены на погашение налогового долга компании. Соглашениями предусмотрено, что Нафтогаз приобретет 2,062 млрд кубометров так называемого "спорного" газа - оплатит объем, который поступил от Укрнафты к ГТС в предыдущие периоды (в 2006 году), а также 2 млрд кубометров газа будущей добычи.

Как свидетельствуют данные ДФС, Укрнафта с середины июня до начала 2019 года нарастила налоговый долг перед госбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 млрд грн. Общий долг ПАО "Укрнафта" составил 16,4 млрд грн. Это 16% всего налогового долга в стране. Компания называет погашения этого долга приоритетом номер один на 2019 год.