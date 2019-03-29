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Нафтогаз заинтересован в приобретении части активов Укрнафты - Витренко
22:59 28.03.2019 |
НАК "Нафтогаз Украины" в случае разделения активов ПАО "Укрнафта" заинтересован в приобретении части из них при условии, что будет возможность приобретения таких активов с правом добычи углеводородов.
Об этом на пресс-конференции сказал исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко, сообщает корреспондент Укринформа.
"Это гипотетическая возможность, над которой мы работаем. Речь идет о масштабном плане реформирования Укрнафты относительно разделения активов. Разделение активов Укрнафты - то, что имеет экономическую ценность, можно продать и погасить налоговый долг. Если что-то останется - эти средства могут быть разделены между акционерами в качестве дивидендов", - сказал Витренко.
При этом Нафтогаз попытается минимизировать свое миноритарное партнерство с акционерами "Укрнафты", однако заинтересован в приобретении, например, газовых активов компании.
"Получив деньги (с продажи активов - ред.), акционеры фактически расходятся. Если Укрнафта и остается, то она будет компанией, у которой будет значительно меньше активов. Возможно, какие-то проблемные активы, которые никто не покупает, или дебиторская задолженность", - рассказал Витренко.
Он подчеркнул, что "спорные" объемы газа не ставят крест на плане по разделению активов, это параллельный шаг.
"Мы работаем над этим планом. Самая большая проблема - с переводом лицензий или прав на добычу и пользование недрами. Сейчас передачи таких прав не предусмотрены действующей нормативной базой. Мы обращались по поводу нормативных изменений в законодательную базу. Покупать надземную инфраструктуру без права добычи нефти и газа по такой же цене нет никакого смысла", - добавил Витренко.
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