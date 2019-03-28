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«Укрнафта» назначила врио предправления Геза вместо Роллинса с 1 мая
15:55 28.03.2019 |
Акционеры ПАО "Укрнафта" на состоявшемся в четверг собрании акционеров, проголосовали за досрочное прекращение с 30 апреля 2019 года полномочий главы правления Марка Роллинса и избрание временно исполняющем эти обязанности Олега Геза, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников собрания.
Акционеры также обновили состав набсовета согласно ранее обнародованной повестке.
Собрание также дало согласие на покупку НАК "Нафтогаз Украины" 4 млрд куб м газа добычи "Укрнафты". Речь идет о договорах купли-продажи с определением цены по формуле импортного паритета: 1,25 млрд куб.м газа и 0,75 млрд куб. м текущей добычи, а также 2 млрд 61,805 млн куб. м из подземных хранилищ.
Согласно сообщению на сайте "Укрнафты", НАК "Нафтогаз Украины" предложил избрать членами набсовета Юрия Витренко (исполнительный директор НАК), Ярослава Теклюка (директор по юридическим вопросам НАК) и Полину Загнитко (директор департамента имущественных и корпоративных отношений НАК).
Вместо Андрея Коболева, Сергея Коновца и Константина Пожидаева "Нафтогаз" предлагал ввести в состав НС Елену Макееву (экс-замминистра финансов), Андрея Бойцуна (член Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине) и Олега Мозгового (экс-глава ГКЦБФР) в качестве независимых членов совета.
Миноритарные акционеры (группа "Приват") предложили переизбрать членом набсовета Уриэл Цви Лейбера и ввести в его состав Яну Мануилову. В качестве независимых членов миноритарии предлагают ввести в совет Николая Почапского (гендиректор инвесткомпании "Он-Лайн Капитал"), Андрея Процика (ранее входил в состав НС "Запорожский завод ферросплавов") и Павла Загороднюка (экс-глава Всеукраинской общественной организации "Союз геологов Украины").
"Укрнафта" в 2018 году увеличила добычу нефти и газового конденсата на 5% (на 0,069 млн тонн) по сравнению с 2017 годом - до 1,448 млн тонн. Добыча газа в 2018 году сократилась на 2,3% (на 0,026 млн куб. м) - до 1,082 млрд куб. м, производство сжиженного газа - на 5,2% (на 6 тыс. тонн), до 110 тыс. тонн.
"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.
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Кроме того, согласно публикациям в марте в системе ProZorro о намерении заключить договор, ООО "Газ-Петролеум" поставит "Киевтрансгазу" 1,8 млн кВт-ч электроэнергии на 3,24 млн грн, а также 1,55 млн кВт-ч э/э на 2,758 млн грн. Цена 1 кВт-ч э/э при такой стоимости контрактов - 1,77-1,8 грн (без НДС).
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