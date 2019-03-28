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«Кернел» впервые в истории Украины провел операцию валютного свопа с ING Bank
11:57 28.03.2019 |
"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, впервые в истории финансового рынка Украины провел операцию валютного свопа в формате гривня-доллар с банком ING Bank, сообщила пресс-служба агрохолдинга.
"НБУ только позволил валютные свопы для небанковских учреждений. Мы поддерживаем либерализацию рынка со стороны Нацбанка и надеемся, что этот инструмент позволит рынку заимствовать гривневый ресурс более эффективно, что является важным фактором для роста экономики", - цитирует пресс-служба руководителя казначейства "Кернел" Руслана Аксенова.
Как сообщалось со ссылкой на Национальный банк Украины, украинский банк (название банка не афишировалось - ИФ) 21 марта впервые в истории финансового рынка Украины провел со своим клиентом операцию валютного свопа в формате гривня-доллар, то есть обменялся валютами с обязательством обратного обмена через определенное время.
Замглавы НБУ Олег Чурий напомнил, что в рамках валютной либерализации Нацбанк предоставил возможность украинскому бизнесу использовать такие инструменты минимизации собственных валютных рисков и управления ликвидностью в разных валютах, как форварды и свопы.
Как сообщалось, 7 февраля 2019 года вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях", который предполагает введение в действие более 20 послаблений на валютном рынке.
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