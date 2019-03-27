Четыре облгаза Фирташа оштрафовали за завышенные сумы в платежках

Облгазы оштрафованы за доначисления в платежках за газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своем заседании 26 марта оштрафовала компании "Хмельницкгаз", "Закарпатгаз", "Ивано-Франковскгаз" и "Харьковгаз". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно решению комиссии, каждая из компаний оштрафована на 850 тыс. грн. Всем им предписано провести перерасчет для всех бытовых потребителей до 5-8 апреля.

Напомним, что осенью 2018 года облгазы начали приводить объемы природного газа к стандартным условиям для осуществления коммерческих расчетов. При этом облгазы выставляют дополнительные суммы за 30 месяцев предыдущего периода. Начисления идут как для потребителей без счетчиков, так и со счетчиками газа.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила провести внеплановые проверки 20 операторов газораспределительных систем.

Комиссия по результатам проверок 22 марта уже оштрафовала компании "Винницагаз", "Волыньгаз" и "Киевоблгаз" на 850 тыс. грн каждую.