Компания окружения Игоря Коломойского вывела 300 га земли из залога в ПриватБанке

Банк лишили ипотечных прав на 300 гектаров земли в Одесской области. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на решение Северного апелляционного Хозяйственного суда от 13 марта текущего года.

Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ПриватБанкаи оставил без изменений решение Хозсуда Киева от 8 ноября 2018 года. Ним суд признал недействительными вторичные ипотеки, подписанные участниками судебного спора в качестве обеспечения обязательств ООО Тамерса перед ПриватБанком, поскольку их со стороны ипотекодателя подписало неуполномоченное на то лицо. Истцом тогда выступило ООО Гаджибей.

Согласно судебным материалам, ООО Гаджибей просило суд также признать недействительными договоры первичной ипотеки (предмет ипотеки тот же - 41 земельный участок площадью более 300 гектаров), которые были заключены с НБУ как обеспечение долговых обязательств ПриватБанка по рефинансированию. Однако эти исковые требования были отклонены.

Годом ранее Хозсуд Киева частично удовлетворил указанные исковые требования ООО Гаджибей. Позже Киевский апелляционный хозсуд оставил это решение без изменений, однако впоследствии Верховный суд отменил эти решения и отправил дело на новое рассмотрение. В конце концов Хозсуд Киева и Северный апелляционный хозсуд вынесли такое же решение.

5 февраля текущего года Печерского райсуда Киева удовлетворил ходатайство ГПУ в рамках уголовного дела о присвоении 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного ПриватБанком в НБУ до национализации. Тогда по иску ГПУ суд арестовал имущество "приватовских" структур, в том числе ООО Гаджибей (34 земельные участки по адресу: Одесская область, Овидиопольский район, Дильницкий сельсовет, массив Золотой берег).

Учредителями ООО Гаджибей являются Александр Сачков, Дмитрий Потишман, ООО Дилвест (среди учредителей которого - Вячеслав Деришев, Евгений Петров, Владимир Кравченко, Дмитрий Давыденко, кипрская компания Валенза Консалтинг Лимитед).