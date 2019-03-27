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Апелляционный суд отказался возвращать «Укртелеком» Ахметова в госсобственность
08:50 27.03.2019 |
Северный апелляционный хозяйственный суд (г. Киев) отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда государственного имущества и оставил без изменений решение Хозяйственного суда города Киева, которым было отказано ФГИУ в удовлетворении иска к ООО «ЕСУ» о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций «Укртелекома» и взыскании 81,9 млн долларов пени.
Соответствующее постановление было принято судом 26 февраля, сказано в сообщении Единого государственного реестра судебных решений.
«Постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня составления его полного текста в соответствии со статьями 287 и 288 Гражданского процессуального кодекса Украины», - сказано в опубликованном тексте.
Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Хозяйственный суд города Киева отказался удовлетворить иск Фонда государственного имущества к компании «ЕСУ» о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций «Укртелекома» и взыскании 81,9 млн долл. пени за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций.
В 2011 году компания «ЕСУ» (принадлежит австрийской компании EPIC, сейчас Raga Establishment) выкупила у государства компанию «Укртелеком», заплатив 10,57 млрд грн за 92,79% акций. В 2013 году группа компаний СКМ Рината Ахметова выкупила акции телеком-оператора.
В мае 2017 года ФГИУ обратился в суд с иском к компании «ЕСУ», требуя расторгнуть договор купли-продажи акций оператора из-за невыполнения инвестиционных обязательств в размере 450 млн долл. 19 октября 2017 года Хозяйственный суд Киева по иску Фонда госимущества расторг заключенный в марте 2011 года по итогам приватизационного конкурса договор купли-продажи акций «Укртелекома» компанией «ЕСУ», тем самым вернув пакет акций «Укртелекома» в государственную собственность.
12 декабря 2017 года апелляционный суд отказался удовлетворить апелляцию компании «ЕСУ» на решение предыдущей судебной инстанции, согласно которому в государственную собственность была возвращена компания «Укртелеком».
В июле 2018 года Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании «ЕСУ» на решения судов о расторжении приватизационного договора на 92,8% акций «Укртелекома» и вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
7 ноября 2018 года Хозяйственный суд г. Киева отказался удовлетворить иск Фонда государственного имущества к компании "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 81,9 млн долл. пени за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций.
9 ноября Окружной административный суд г. Киева признал неправомерными результаты проверки выполнения условий договора купли-продажи пакета акций компании «Укртелеком» по конкурсу от 11 марта 2011 года.
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