Один из крупнейших операторов украинского автомобильного рынка - компания АИС - начнет поставки б/у автомобилей из США. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В АИС планируют закупать модели таких брендов как Honda, Mazda, Ford, Chevrolet, Volkswagen.

"Это будут автомобили 2013-2016 годов выпуска с минимальным пробегом, коробкой "автомат", - отмечают в компании.

Основная часть моделей будет предлагаться в ценовом сегменте $10 000-15 000, при том, что в Украине аналоги предлагаются по 13 000-20 000 и дороже, заявляет АИС.

В компании подчеркивают, что поставка б/у авто из США имеет ряд преимуществ перед закупками в странах ЕС:

* только в США все автомобили имеют официальную задокументированную историю;

* закупочные цены в США в 2-3 раза ниже, чем в ЕС на аналогичные модели с таким же пробегом и годом выпуска;

* выбор брендов и моделей в США намного шире, чем в странах ЕС, особенно среди японских и корейских производителей.

Группа АИС планирует закупать автомобили, их доставку в Украину, сертификацию, таможенную очистку, восстановление на собственных мощностях, предпродажную подготовку и доставку дилерам.