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Компания АИС начнет поставки б/у автомобилей из США
17:47 26.03.2019 |
Один из крупнейших операторов украинского автомобильного рынка - компания АИС - начнет поставки б/у автомобилей из США. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
В АИС планируют закупать модели таких брендов как Honda, Mazda, Ford, Chevrolet, Volkswagen.
"Это будут автомобили 2013-2016 годов выпуска с минимальным пробегом, коробкой "автомат", - отмечают в компании.
Основная часть моделей будет предлагаться в ценовом сегменте $10 000-15 000, при том, что в Украине аналоги предлагаются по 13 000-20 000 и дороже, заявляет АИС.
В компании подчеркивают, что поставка б/у авто из США имеет ряд преимуществ перед закупками в странах ЕС:
* только в США все автомобили имеют официальную задокументированную историю;
* закупочные цены в США в 2-3 раза ниже, чем в ЕС на аналогичные модели с таким же пробегом и годом выпуска;
* выбор брендов и моделей в США намного шире, чем в странах ЕС, особенно среди японских и корейских производителей.
Группа АИС планирует закупать автомобили, их доставку в Украину, сертификацию, таможенную очистку, восстановление на собственных мощностях, предпродажную подготовку и доставку дилерам.
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