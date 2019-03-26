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В Нафтогазе заявили об успешной реструктуризации долгов теплокоммунэнерго
11:51 26.03.2019 |
НАК "Нафтогаз Украины" заявляет об успешном применении механизмов реструктуризации долгов предприятий теплокоммунэнерго в течение текущего отопительного сезона.
Об этом информирует пресс-служба НАК в Facebook.
"Отопительный сезон почти завершился. Его важный итог - успешное применение механизмов реструктуризации задолженности предприятий ТЭК. Ни одно из 82 предприятий, которые заключили договоры о реструктуризации, не нарушило график погашения задолженности, а пять компаний даже погасили долги досрочно", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что "любую долговую проблему можно урегулировать, не доводя дело до отключения".
"Надеемся, что лето пройдет с горячей водой в кранах, а не в кастрюлях и тазиках", - добавили в НАК.
Как сообщал Укринформ, пять из 82 предприятий, с которыми были заключены договоры о реструктуризации задолженности, уже полностью досрочно погасили долги перед НАК «Нафтогаз Украины» в сумме 220,4 млн грн.
Договоры о реструктуризации задолженности заключаются на выполнение Закона Украины от 03.11.16 №1730 «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители».
Первым этапом погашения задолженности стало проведение централизованных взаиморасчетов за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, отопление и снабжение горячей воды, услуги централизованного горячего и холодного водоснабжения и водоотведения.
Вторым этапом стала реструктуризация кредиторской задолженности предприятий теплоэнергетики. При этом не будет учитывается сумма штрафных санкций, инфляционных начислений и начисленных процентов.
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