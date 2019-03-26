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Без Коболева: назван состав нового набсовета «Укрнафты»
15:12 25.03.2019 |
НАК «Нафтогаз Украины» не подал кандидатуру Андрея Коболева на должность члена наблюдательного совета «Укрнафты». Об этом свидетельствует обновленная информация о назначенном на 28 марта собрании акционеров, обнародованная на сайте нефтедобывающей компании. Таким образом глава «Нафтогаза» впервые с 2010 г. не будет возглавлять наблюдательный совет «Укрнафты».
НАК «Нафтогаз Украины» делегировал представлять свои интересы в набсовет «Укрнафты» Юрия Витренко (исполнительный директор, уполномоченный также решать проблемы «Укрнафты»), Ярослава Теклюка (глава юридического департамента) и Полину Загнитко (директор департамента имущественных и корпоративных отношений). Все они являются действующими членами набсовета «Укрнафты».
Группа «Приват» предложила назначить в качестве своих представителей штатного юриста «Укрнафты» Яну Мануилову и одного из бенефициаров группы Уриэл Цви Лейбера (Uriel Tzvi Laber).
«Нафтогаз» и группа «Приват» также предложили по три человека в качестве независимых членов наблюдательного совета. От «Нафтогаза» это бывшая замминистра финансов Елена Макеева, бывший советник Коболева, помощник депутата Сергея Лещенко Андрей Бойцун и член набсовета «Фондовой биржи ПФТС» Олег Мозговой.
«Приват» в качестве независимых членов номинировал Николая Почапского, Андрея Процика и Павла Загороднюка.
«Нафтогаз» с учетом троих своих сотрудников и 3 предложенных им независимых директоров номинирует в общей сложности 6 из 11 членов набсовета, «Приват» соответственно — 5 из 11.
Кандидатуры на должность членов наблюдательного совета ПАО «Укрнафта»
|
Номинированы «Нафтогазом»
|
Номинированы «Приватом»
|
Юрий Витренко
|
Яна Мануилова
|
Ярослав Теклюк
|
Уриэл Цви Лейбера (Uriel Tzvi Laber)
|
Полина Загнитко
|
Николай Почапский
|
Андрей Бойцун
|
Андрей Процик
|
Елена Макеева
|
Павел Загороднюк
|
Олег Мозговой
|
*курсивом выделены кандидатуры, предложенные в качестве независимых членов НС
Как сообщал enkorr, на внеочередное собрание 28 марта вынесены вопросы увольнения действующего главы компании Марка Роллинса и назначение вместо него исполняющим обязанности Олега Геза.
Также акционеры планируют согласовать приобретение «Нафтогазом» 4,06 млрд куб. м газа у «Укрнафты» по ценам импортного паритета. Детали планируемых сделок руководство «Нафтогаза» комментировать отказывается, ссылаясь на отсутствие окончательного решения.
Пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что деньги от покупки 4,06 млрд куб. м газа должны покрыть все налоговые долги «Укрнафты», которые НАК оценивает в 32 млрд грн. Это в свою очередь снимет наложенное ГФС обременение активов компании и позволит разделить их между «Нафтогазом» и группой «Приват».
В то же время МЭРТ и Минфин не поддержали планы «Нафтогаза» включить эти транзакции в финплан компании на 2019 г.
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