Без Коболева: назван состав нового набсовета «Укрнафты»

НАК «Нафтогаз Украины» не подал кандидатуру Андрея Коболева на должность члена наблюдательного совета «Укрнафты». Об этом свидетельствует обновленная информация о назначенном на 28 марта собрании акционеров, обнародованная на сайте нефтедобывающей компании. Таким образом глава «Нафтогаза» впервые с 2010 г. не будет возглавлять наблюдательный совет «Укрнафты».

НАК «Нафтогаз Украины» делегировал представлять свои интересы в набсовет «Укрнафты» Юрия Витренко (исполнительный директор, уполномоченный также решать проблемы «Укрнафты»), Ярослава Теклюка (глава юридического департамента) и Полину Загнитко (директор департамента имущественных и корпоративных отношений). Все они являются действующими членами набсовета «Укрнафты».

Группа «Приват» предложила назначить в качестве своих представителей штатного юриста «Укрнафты» Яну Мануилову и одного из бенефициаров группы Уриэл Цви Лейбера (Uriel Tzvi Laber).

«Нафтогаз» и группа «Приват» также предложили по три человека в качестве независимых членов наблюдательного совета. От «Нафтогаза» это бывшая замминистра финансов Елена Макеева, бывший советник Коболева, помощник депутата Сергея Лещенко Андрей Бойцун и член набсовета «Фондовой биржи ПФТС» Олег Мозговой.

«Приват» в качестве независимых членов номинировал Николая Почапского, Андрея Процика и Павла Загороднюка.

«Нафтогаз» с учетом троих своих сотрудников и 3 предложенных им независимых директоров номинирует в общей сложности 6 из 11 членов набсовета, «Приват» соответственно — 5 из 11.

Кандидатуры на должность членов наблюдательного совета ПАО «Укрнафта»

Номинированы «Нафтогазом» Номинированы «Приватом» Юрий Витренко Яна Мануилова Ярослав Теклюк Уриэл Цви Лейбера (Uriel Tzvi Laber) Полина Загнитко Николай Почапский Андрей Бойцун Андрей Процик Елена Макеева Павел Загороднюк Олег Мозговой



*курсивом выделены кандидатуры, предложенные в качестве независимых членов НС





Как сообщал enkorr, на внеочередное собрание 28 марта вынесены вопросы увольнения действующего главы компании Марка Роллинса и назначение вместо него исполняющим обязанности Олега Геза.

Также акционеры планируют согласовать приобретение «Нафтогазом» 4,06 млрд куб. м газа у «Укрнафты» по ценам импортного паритета. Детали планируемых сделок руководство «Нафтогаза» комментировать отказывается, ссылаясь на отсутствие окончательного решения.

Пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что деньги от покупки 4,06 млрд куб. м газа должны покрыть все налоговые долги «Укрнафты», которые НАК оценивает в 32 млрд грн. Это в свою очередь снимет наложенное ГФС обременение активов компании и позволит разделить их между «Нафтогазом» и группой «Приват».

В то же время МЭРТ и Минфин не поддержали планы «Нафтогаза» включить эти транзакции в финплан компании на 2019 г.