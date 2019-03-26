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Антимонопольный комитет разрешил Герегам купить у компании «Оболонь» активы в Хмельницкой области.
13:38 25.03.2019 |
Антимонопольный комитет разрешил "Агрохолдингу 2012" купить у компании "Оболонь" активы в Хмельницкой области.
Об этом говорится в сообщении АМКУ.
"Предоставлено разрешение ООО "Агрохолдинг 2012" (Городок, Хмельницкая область) на приобретение активов в виде целостного имущественного комплекса - заготовительно-перевалочной базы, принадлежащей частному акционерному обществу "Оболонь" (Киев) и находящемуся по адресу: Хмельницкая область, Чемеровецкий район, поселок Закупное, улица Станционная, 10", - сказано в сообщении.
Также предоставлено разрешение на покупку целостного имущественного комплекса - "Закупнянский комбикормовый завод", который принадлежит частному акционерному обществу "Оболонь" и находится по адресу: Хмельницкая область, Чемеровецкий район, поселок Закупное, улица Призаводская, 30.
Также "Агрохолдинг 2012" получил разрешение на приобретение доли в уставном капитале компании "Агрофирма имени В. Д. Слободяна " (село Иванковцы, Городоцкий район, Хмельницкая область), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.
"Агрохолдинг 2012" создана в сентябре 2015 года. Его бенефициарами через венчурный фонд "Оферент" выступают Галина и Александр Гереги.
Корпорация "Оболонь" производит пиво, безалкогольные и слабоалкогольные напитки, минеральную воду, снеки, является крупнейшим в стране экспортером пива.
В ее состав входят главный завод в Киеве и девять предприятий в регионах страны.
ЧАО "Оболонь" в 2018 году получил 176,9 млн грн чистого убытка против 288,8 млн грн чистой прибыли годом ранее. Ее активы за прошлый год сократились на 9% - до 5,2 млрд грн.
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