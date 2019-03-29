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2018 «Дикергофф Цемент Украина» закончил с прибылью 158,4 млн гривен
10:30 29.03.2019 |
2018 год публичное акционерное общество "Дикергофф Цемент Украина" (Киев), входящее в группу Dyckerhoff AG (Германия), закончило с прибылью 158,357 млн гривен.
Активы "Дикергофф Цемент Украина" на конец 2018 года составили 2,437 млрд гривен, долгосрочные обязательства - 1,684 млрд гривен, текущие обязательства - 581,512 млн гривен.
Дебиторская задолженность составила 110,376 млн гривен.
Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году по сравнению с 2016 годом публичное акционерное общество "Дикергофф Цемент Украина" (Киев), входящее в группу Dyckerhoff AG (Германия), согласно международным стандартам финотчетности, сократило убыток на 1,4%, или на 4,573 млн гривен до 316,001 млн гривен.
С 2015 года в ПАО "Дикергофф Цемент Украина" входят компании "Югцемент" (Ольшанское, Николаевская область) и "Волынь-Цемент" (Здолбунов, Ривненская область).
Dyckerhoff AG - промышленная группа с главным офисом в Висбадене (Германия), которая объединяет компании по производству цемента и различных строительных материалов на его основе - бетонов, бетонных изделий, строительных смесей, облицовочных и кровельных материалов.
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