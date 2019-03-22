ГРС одобрила повышение тарифов «Укрзализныцей» на железнодорожные грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля

Государственная регуляторная служба одобрила повышение тарифов акционерным обществом "Укрзализныця" на железнодорожные грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

"Сегодня, 22 марта, Государственная регуляторная служба Украины своим решением согласовала индексацию тарифов на грузовые перевозки на уровень прошлогоднего индекса цен производителей. После регистрации соответствующего приказа в Министерстве юстиции Украины и его публикации в издании "Урядовий кур'єр" тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины будут проиндексированы на 14,2% с 1 апреля этого года", - сказано в сообщении.

Согласно ему, полученные от индексации тарифов средства, а также привлеченные средства будут основными источниками финансирования инвестиционной программы компании.

В частности, финансовый план "Укрзализныци" на 2019 год предусматривает капитальные инвестиции в сумме 18 млрд гривен.

За указанные средства планируется увеличить локомотивный парк на 93 локомотивы: модернизировать - 78, приобрести - 15 локомотивов.

Этот показатель на 16,3% превышает прошлогодний.

Кроме того, средства будут направлены на модернизацию и приобретение пассажирских вагонов и дизель-поездов.

Как сообщали Українськi Новини, акционерное общество "Укрзализныця" освоило все 8 млрд гривен, находившихся на инвестиционном счете, на который поступали средства от индексации грузовых тарифов, и готова открыть новый инвестсчет в случае очередной индексации тарифов в 2019 году.

"Укрзализныця" инициирует автоматическую индексацию тарифов на железнодорожные грузоперевозки.

31 октября 2018 года Кабинет Министров решил сменить форму собственности публичного акционерного общества "Укрзализныця" на частное акционерное общество.

2017 год "Укрзализныця" закончила с прибылью 114 млн гривен и EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) в 20,06 млрд гривен.

"Укрзализныця" начала свою хозяйственную деятельность 1 декабря 2015 года.

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.