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Нормативы НБУ нарушает два десятка банков
10:04 22.03.2019 |
Из 77 платежеспособных банков на 1 марта хотя бы один норматив нарушали 20 банка, хотя еще месяц назад их было 22.
Список покинули Укрсоцбанк и Сбербанк, сообщает FinClub.
Меньше требуемых 200 млн грн регулятивный капитал (норматив Н1) был лишь у Вернум Банка (30,124 млн грн), который находится в процессе отказа от банковской лицензии.
Норматив адекватности регулятивного капитала (Н2), который должен составлять не меньше 10%, выполняли все банки, как и норматив достаточности основного капитала (Н3; не меньше 7%). Даже Вернум Банк его выполнял с запасом.
Норматив мгновенной ликвидности (Н4; не меньше 20%), норматив текущей ликвидности (Н5; не меньше 40%) и норматив краткосрочной ликвидности (Н6), который должен быть не меньше 60%, выполняли все банки, кроме Вернум Банка (три показателя у него составляли 3,53%, 8,26% и 11,38% соответственно).
Всего 8 банков нарушали норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который должен составлять не больше 25%: Альфа-Банк (27,71%), Мисто Банк (28,19%), Укрэксимбанк (30,88%), Банк Кредит Днепр (37,76%), Вернум Банк (39,03%), Аккордбанк (44,99%), Проминвестбанк (48,03%), Индустриалбанк (51,18%). Список покинули Укрсоцбанк и Сбербанк.
Норматив больших кредитных рисков (Н8; не больше 8-кратного размера регулятивного капитала) выполняли все банки.
Норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9; не больше 25%) нарушали 11 банков: Полтава-банк (27,85%), банк «Украинский капитал» (28,22%), Асвио Банк (33,83%), Поликомбанк (38,85%), Аккордбанк (45,58%), ПУМБ (73,39%), Юнекс Банк (80,32%), Вернум Банк (85,83%), Первый инвестиционный банк (133,74%), Банк инвестиций и сбережений (161,35%), Мегабанк (249,24%).
Норматив инвестирования в ценные бумаги (Н11; не больше 15%) никто не нарушал, как и норматив общей суммы инвестирования (Н12; не больше 60%).
Нормативы риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) и общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) не должны превышать 5%.
Л13-1 нарушали пять банков: Индустриалбанк (15,50%), Банк Кредит Днепр (24,05%), Ощадбанк (147,71%), Проминвестбанк (148,76%) ПриватБанк (200,27%).
Л13-2 нарушали два банка: Проминвестбанк (73,43%) и Вернум Банк (141,01%).
НБУ продолжил публиковать данные по выполнению норматива ликвидности LCR в иностранной валюте и всех видах валют.
LCR в иностранной валюте (не меньше 50%) выполнили все банки, тогда как LCR во всех валютах (не меньше 80%) нарушали три банка: Коминвестбанк (58,27%), Мисто Банк (18,23%) и Вернум Банк (11,23%).
Лидерам по нарушенным нормативам стали Вернум Банк (7), который сдает лицензию, и Проминвестбанк (3). Остальные банки-нарушители не выполняли один - два норматива.
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