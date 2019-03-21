Финансовые новости
- |
- 21.03.19
- |
- 22:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Насалик присоединил «Восточный ГОК» из дела Мартыненко к «Энергоатому»
17:57 21.03.2019 |
Минэнерго решило реорганизовать ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" путем присоединения к ГП "НАЭК Энергоатом".
Об этом говорится в приказе, который оказался в распоряжении ЭП.
Документ подписал глава Минэнерго Игорь Насалик.
Приказ вступает в силу одновременно с распоряжением Кабмина о его согласовании.
Напомним:
20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП "ВостГОК" при закупке уранового концентрата.
По данным САП, с 2013 по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 миллиона долларов ущерба.
Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).
В январе в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, свидетельствующие о том, что бывший народный депутат Николай Мартыненко является владельцем оффшорной компании, которая получала откаты от "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 миллиона евро.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Языковая «фишка»: Зачем Зеленский намекнул на особый статус ОРДЛО
|Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат
|Список неприкосновенных. Чем грозит Украине война Луценко с Йованович
|Новый контракт — новый Коболев. Почему «Нафтогаз» уже не будет прежним
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Насалик присоединил «Восточный ГОК» из дела Мартыненко к «Энергоатому»
|НБУ оспорит судебное решение о возмещении ущерба в размере 128,9 млн акционеру ликвидируемого Радикал Банка
|«Нафтогаз» снизил с апреля цену на газ для промпотребителей на 19,1% до 5 990 гривен/тыс. куб. м
|Проверки трех облгазов Фирташа подтвердили незаконность доначислений в платежках – «Нафтогаз»
|В корпрации Roshen объяснили, с какой целью будут выпущены дополнительные 1,6 млрд акции
|Royal De Heus покупает украинского производителя комбикормов D-Mix
Это интересно
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро
|За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%
|Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами
|Дисней закрыл сделку по покупке 21th Century Fox
|Камера-перископ и экран Super AMOLED: представлен смартфон Vivo X27
|Электроминивэн Mercedes-Benz EQV проедет без подзарядки 400 километров
|Топ-10 самых счастливых стран мира