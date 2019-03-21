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НБУ оспорит судебное решение о возмещении ущерба в размере 128,9 млн акционеру ликвидируемого Радикал Банка
11:27 21.03.2019 |
Национальный банк Украины (НБУ) подаст аппеляцию на решение Хозяйственного суда Киева, которым удовлетворен иск к НБУ о возмещении ущерба в размере 128,9 млн акционеру ликвидируемого Радикал Банка - ООО "Промышленная инновационная компания"(Киевская обл.), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НБУ.
"Национальный банк Украины подаст апелляционную жалобу в обязательном порядке", - сказал представитель пресс-службы регулятора.
Как сообщалось, Хозсуд Киева 4 марта 2019 года удовлетворил иск "Промышленной инновационной компании" и постановил взыскать с НБУ в пользу истца 128,9 млн грн в качестве возмещения в связи решением об отнесении Радикал Банка к категории неплатежеспособных.
Как сообщалось, НБУ 9 июля 2015 года отнес Радикал Банк к категории неплатежеспособных в связи с тем, что по итогам проверки операционных касс и отделений банка было установлено грубое нарушение законодательства в сфере наличного обращения.
Как сообщалось, "Промышленная инновационная компания сконцентрировала" 71% акций Радикал Банка в июне 2015 года.
Участниками "Промышленной инновационной компании" являются Анри Веремийченко и Максим Шпак.
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