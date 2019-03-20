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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Нафтогаз» снизил с апреля цену на газ для промпотребителей на 19,1% до 5 990 гривен/тыс. куб. м

 

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снизила с апреля цену на газ для промышленных потребителей на 19,1% или на 1 415 гривен/тыс. куб. м до 5 990 гривен/тыс. куб. м (без НДС).

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передают Українські Новини.

"Промышленные потребители, которые сотрудничают с "Нафтогазом" на условиях предварительной оплаты, будут покупать газ по цене 5 990 гривен/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами)", - говорится в нем.
Также в сообщении отмечается, что "Нафтогаз" в марте воспользовался рыночной ситуацией и закупил достаточный объем газа для обеспечения своих бытовых потребителей.

"Учитывая это, ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, которая разрешена законодательством. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" составит 8,38 гривен за куб. м вместо 8,55 гривен за куб. м (с НДС)", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, "Нафтогаз" решил перейти на новую модель ценообразования на газ для промпотребителей.

В средине октября ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключила первые договоры купли-продажи природного газа и осуществила его поставки.

На октябрь НАК "Нафтогаз Украины" повысила цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 9,4-9,7%, или на 1 189,2-1 248 гривен/тыс. куб. м, до 13 438,8-14 586 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты по сравнению с сентябрем (12 249,6-13 338 гривен/тыс. куб. м.).

При этом на ноябрь цены на газ для промпотребителей были сохранены на уровне октября.

Впервые "Нафтогаз" ввел дифференцированную по категориям потребителей и условиям поставок (минимальный месячный объем потребления и условия оплаты) систему ценообразования на природный газ, который реализуется компанией для промышленных потребителей, бюджетных и религиозных организаций, с 1 ноября 2015 года.

В январе 2018 года "Нафтогаз" установил цену для промпотребителей на уровне 9 772,8-10 732,8 гривны/тыс. куб. м, в феврале - 9 195,6-10 141,2 гривны/тыс. куб. м., в марте - 7 896-8 889,6 гривен/тыс. куб. м, в апреле - 8 670-9 543,6 гривен/тыс. куб. м, в мае - 9 142,8-10 041,6 гривен/тыс. куб. м, в июне и июле - 9 952,8-10 893,6 гривен/тыс. куб. м, в августе 10 130,4-11 083,2 гривен/тыс. куб. м.
По материалам: Українські Новини
 

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