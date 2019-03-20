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В корпрации Roshen объяснили, с какой целью будут выпущены дополнительные 1,6 млрд акции
14:02 19.03.2019 |
В кондитерской корпрации Roshen объяснили, с какой целью будут выпущены дополнительные акции Киевской и Кременчугской фабрик. Как сообщили на запрос LIGA.net в пресс-службе корпорации, дополнительная эмиссия ценных бумаг связана с тем, что Roshen проводит плановую частичную модернизацию производственных мощностей компании. "В связи с этим возникла необходимость увеличения уставного капитала некоторых фабрик корпорации. Корпорация приняла решение относительно диверсификации производства несколько лет назад и движется в данном направлении и сейчас", - говорится в ответе на запрос LIGA.net. Кроме того, часть средств будет направлена на проект реконструкции Киевской кондитерской фабрики.
Как ранее сообщала LIGA.net, Киевская кондитерская фабрика "Рошен" намерена увеличить уставный капитал на 330 млн грн до 505,83 млн грн путем дополнительной эмиссии 1,32 млрд дополнительных простых именных акций номиналом по 0,245 грн каждая.
Кроме того, Кременчугская кондитерская фабрика "Рошен" увеличит уставный фонд с 10,23 до 310,23 млн грн, выпустив 300 млн штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 грн за штуку. Соответствующие решения должны быть приняты на собрании акционеров.
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