Royal De Heus покупает украинского производителя комбикормов D-Mix





Нидерландская компания Royal De Heus подписала соглашение о покупке мажоритарной доли в украинском производителе комбикормов D-Mix (Золочев Львовской обл.), сообщила Royal De Heus на своем сайте.

Согласно сообщению компании, закрыть сделку планируется во втором квартале 2019 года. Совместное предприятие будет осуществлять деятельность под ТМ Koudijs Ukraine.

D-Mix производит концентраты специализированных кормов и комбикормов, в основном для домашней птицы и свиней. Производственная мощность предприятия - 80 тыс. тонн переработки подсолнечника и соевых бобов, фактический объем переработки - 50 тыс. тонн.

D-Mix также скоро начнет строительство завода по производству премиксов, ожидаемый срок ввода в эксплуатацию - начало 2020 года.

По данным компании, управление совместным предприятием будет осуществлять нынешний владелец D-Mix Федор Шопский.

"Это партнерство для De Heus - стратегический шаг на привлекательном украинском рынке кормов для животных после более чем десятилетнего экспорта в Украину", - отметили в Royal De Heus.

По информации на сайте D-Mix, компания с 2009 года сотрудничает с голландской Koudijs Animal Nutrition (дочерняя компания Royal De Heus).

Компания производит кормы для птицы, свиней, КРС и кроликов.

Его владельцем является Федор Шопский. Уставный капитал предприятия - 13,5 млн грн.

Компания De Heus основана в 1911 году, является международным производителем и экспортером полной линейки премиксов, концентратов и полнорационного корма, представлена в 60 странах.

Koudijs Animal Nutrition имеет собственные исследовательские центры, лаборатории и заводами по производству премиксов, добавок и готовых кормов. Всего компания владеет 49 заводами по производству кормов и кормовых добавок во всем мире.