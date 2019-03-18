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Некоторые водоканалы начинают закупать э/э у поставщиков по свободным ценам
09:47 18.03.2019 |
Водоснабжающие предприятия продолжают договорную кампанию по выбору поставщиков электроэнергии, иногда меняя аффилированную с оператором системы распределения компанию на независимого поставщика.
Так, КП "Горводоканал СПР (Сумы) 15 марта сообщило в системе ProZorro о намерении заключить договор по переговорной процедуре с ООО "Энера Сумы" на поставку 26,7 млн кВт-ч э/э стоимостью 61,6 млн грн.
Коростенское коммунальное предприятие "Водоканал" 14 марта сообщило о намерении заключить договор на поставку 3,336 млн кВт-ч э/э с ООО "АС" на сумму 7,125 млн грн.
Городское коммунальное предприятие "Бердичевводоканал" 13 марта заявило о намерении заключить договор по итогам аукциона с ООО "Энерджи 365" на поставку 4,14 млн кВт-ч на 8,445 млн грн.
Долинское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства (Долина, Ивано-Франковская обл) 12 марта по переговорной процедуре заключило договор с ООО "Прикарпатэнерготрейд" на поставку 4 млн кВт-ч э/э на 8,56 млн грн.
А Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства (Яремче, Ивано-Франковская обл) 7 марта по переговорной процедуре заключил договор с ООО "Прикарпатэнерготрейд" на поставку 0,4 млн кВт-ч э/э на 1 млн грн.
Коммунальное предприятие "Производственное управления водоповодно-канализационного хозяйства" (Шостка, Сумкая область) заявило о намерении заключить договор по итогам аукциона с ООО "Энерго Сумы" на покупку 4,6 млн кВт-ч э/э на сумму 9,5 млн грн.
Коммунальное предприятие "Водоканал" (Запорожье) 1 марта сообщило о намерении заключить договор с ЧАО "Энергетическая компания "Барвинок" по переговорной процедуре на сумму 36,25 млн грн. Объем закупки э/э не указывается.
КП "Житомирводоканал" 5 февраля по переговорной процедуре заключил договор с ООО "Велинком" на поставку 38 млн кВт-ч на сумму 82,992 млн грн. Указанная в договоре цена 1 кВт-ч э/э - 2,184 грн (с НДС). Таким образом, "Житомирводоканал" в феврале сменил поставщика - в конце декабря он заключал договор сэ/э с ООО "Житомирская областная
КП "Черновцыводоканал" 22 января по переговорной процедуре заключило договор с ООО "Черновецкая областная энергоснабжающая компания". Ориентировочный объем поставок - 30,6 млн кВт-ч по первому классу и 5,4 млн кВт-ч э/э по второму классу. Ориентировочная стоимость - 70,56 млн грн. Цена э/э, указанная в договоре - стоимость купленной в оптовом рынке плюс маржа поставщика на уровне 1% от стоимости товара.
КП "Черниговводоканал" 17 января заключил договор на поставку 19,2 млн кВт-ч э/э с ООО "Энера Чернигов" на 42,64 млн грн. Указанная в договоре цена 1 кВт-ч э/э - 2,22 грн (с НДС).
ПАО "Киевводоканал" в конце декабря 2019 года по переговорной процедуре заключил договор на поставку э/э на сумму около 800 млн грн с ООО "Киевские энергетические услуги", аффилированным с оператором системы распределения "ДТЭК Киевские электросети".
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