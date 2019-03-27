«Эру-Трейдинг» и «Газ-Петролеум» будут поставлять э/э «Киевтрансгазу», «Газ-Петролеум» – заводу «Арсенал»

ООО "ЭРУ Трейдинг" будет поставлять электроэнергию филиалу "Управление магистральных газопроводов "Киевтрансгаз" АО "Укртрансгаз".

Сообщение "Киевтрансгаза" о намерении заключить с "ЭРУ-Трейдинг" договор на поставку 1,8 млн кВт-ч э/э на 3,3 млн грн размещено в системе ProZorro 15 марта. "Киевтрансгаз" также 12 марта сообщил о намерении заключить с "ЭРУ-Трейдинг" договор на поставку 157,7 тыс. кВт-ч э/э на 292 тыс. грн, а также 1,467 млн кВт-ч э/э на 2,72 млн грн.

Цена 1 кВт-ч э/э при такой стоимости контрактов - 1,85 грн (без НДС).

"Киевтрансгаз" также 7 марта опубликовал протокол раскрытия тендерных предложения, определив "ЭРУ-Трейдинг" победителем аукциона на поставку 1,8 млн кВт-ч э/э на 3,3 млн грн.

Кроме того, согласно публикациям в марте в системе ProZorro о намерении заключить договор, ООО "Газ-Петролеум" поставит "Киевтрансгазу" 1,8 млн кВт-ч электроэнергии на 3,24 млн грн, а также 1,55 млн кВт-ч э/э на 2,758 млн грн. Цена 1 кВт-ч э/э при такой стоимости контрактов - 1,77-1,8 грн (без НДС).

Помимо этого казенное предприятие специального машиностроения "Арсенал" (Киев) 15 марта сообщило в системе ProZorro о намерении заключить договор с ООО "Газ-Петролеум" на поставку 10,87 млн кВт-ч на 23,26 млн грн. Цена 1 кВт-ч э/э при такой стоимости контракта - 2,14 грн (с НДС). В аукционе также участвовало ООО "Николаевская энергопоставляющая компания".

В марте "ЭРУ Трейдинг" выиграла ряд лотов аукциона на поставку э/э КП "Киевпастранс" и "Укрпочты".