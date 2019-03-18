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«Антонов» просит госорганы и СМИ воздержаться от манипуляций вокруг реализуемого контракта в сфере ВТС с Индией
08:09 18.03.2019 |
ГП "Завод 410 ГА" (Киев), входящий в госконцерн "Укроборонпром", призывает украинские правоохранительные госорганы и СМИ воздержаться от распространения "какой-либо недостоверной" и манипулятивной информации вокруг реализуемого предприятием совместно с ГП "Спецтехноэкспорт" масштабного контракта в сфере ВТС с Индией на модернизацию Ан-32 индийских ВВС: это ставит под угрозу не только перспективное сотрудничество, но и устойчивую работу предприятия, заявляют в ГП "410 ГА".
Как отмечается в распространенном пресс-службой "Укроборонпрома" в пятницу заявлении ГП "410 ГА", реализация заключенного в 2009 году и остающегося до сегодняшнего дня одним из крупнейших в сфере ВТС с Индией пятилетнего контракта объемом $397,7 млн на ремонт и модернизацию на мощностях ОПК Украины и Индии 105 транспортных Ан-32 индийских ВВС была поставлена под угрозу срыва в новой геополитической ситуации, но совместными усилиями украинской и индийской сторон сотрудничество по контракту удалось не только сохранить, но и в 2018 году расширить.
"В 2014-2015 гг. выполнение контракта было под угрозой в связи со срывом сроков поставок запчастей (к Ан-32) из Украины в Индию. Это произошло после расторжения сотрудничества Украины с Россией в сфере ВТС, в результате чего стоимость авиационных запчастей российского производства выросла в 7-10 раз", - поясняет авиаремзавод, акцентируя: "В 2017 году Минобороны Индии было готово расторгнуть контракт с Украиной и передать его выполнение российскому предприятию. В таком случае ГП "Завод 410 ГА" должен был бы уплатить $25 млн штрафов и недополучить $90 млн дохода от экспорта новых запчастей и агрегатов в Индию".
Как подчеркивается в заявлении, в декабре 2017 года благодаря совместным титаническим усилиям ГП "Завод 410 ГА", ГП "Антонов" и ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" украинская сторона убедила индийских заказчиков в необходимости провести импортозамещение российских комплектующих Ан-32 на западные аналоги и в полном объеме выполнить условия контракта.
"Благодаря достигнутым договоренностям между "Спецтехноэкспортом" и индийскими партнерами с конца 2018 года завод возобновил стабильные отгрузки новых партий продукции по контракту. Также в этом году предприятие ожидает успешного завершения переговоров с Индией по модернизации в Украине дополнительно еще 20 ед. индийских Ан-32", - уточняют в ГП.
На сегодня с индийским заказчиком подписаны необходимые дополнительные соглашения, выполнение контракта возобновилось. "ГП "Завод 410 ГА" обеспечивает регулярные поставки по контракту, выполнение контракта в полном объеме намечено на конец 2020 года. В январе-феврале 2019 года были успешно проведены испытания изделий западного производства, которые в дальнейшем будут установлены на индийские Ан-32 на замену российским комплектующим", - уточняют в ГП.
Между тем вслед за этим успехом, отмечается в заявлении, "в СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Украины начали появляться публикации, вызывающие беспокойство индийских партнеров".
"Коллектив ГП "Завод 410 ГА" призывает госорганы и общественность воздержаться от распространения какой-либо недостоверной, манипулятивной информации о ходе выполнения этого контракта в сфере ВТС с Индией. Это может поставить под угрозу дальнейшее существование предприятия", - подчеркивают на предприятии.
Как уточняет авиаремзавод, благодаря выполнению долгосрочного контракта между ГП "Спецтехноэкспорт" и Министерством обороны Индии ГП "Завод 410 ГА" удалось сохранить свой высококвалифицированный персонал и частично обновить материально-техническую базу. "Именно благодаря этому экспортному контракту предприятие имело возможность провести качественный капитальный ремонт 22 самолетов для обеспечения потребностей силовых структур Украины. Также ГП "Завод 410 ГА" в ближайшие два года планирует начать оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию агрегатов авиатехники ведущих производителей мирового авиапрома Boeing и Airbus", - подчеркивается в заявлении.
ГП "410 Завод ГА" - единственное в Украине предприятие, специализирующееся на капитальном ремонте самолетов "Антонов" и авиадвигателей Д-36. С июня 2015 года по решению правительства входит в состав "Укроборонпрома". В июле 2015 года предприятие получило сертификат НАТО на соответствие проводимых услуг стандартам альянса.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) 4 марта 2019 года задержали действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта" по подозрению в растрате $2,2 млн. Кроме того, были задержаны трое бывших должностных лиц госпредприятия. Согласно сообщению пресс-службы НАБУ, "досудебным расследованием установлено, что экс-директор "Спецтехноэкспорта" с привлечением двух своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором компании организовал схему растраты принадлежащих государству в лице ГП "Завод 410 ГА" средств в сумме $2,2 млн и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица".
ГП "ГХВП "Спецтехноэкспорт" - один из ведущих украинских спецэкспортеров. По решению правительства с 2010 года входит в госконцерн "Укроборонпром". По данным компании, на сегодняшний день общий объем ее портфеля заказов оценивается в около $500 млн. Компания реализует ВТС с заказчиками более чем из 30 стран. По итогам работы на внешних рынках вооружений в 2018 году, согласно данным компании, "Спецтехноэкспорт" заключил новые контракты в сфере ВТС на сумму порядка $300 млн.
Индия входит в число давних и перспективных партнеров Украины в ВТС. В настоящее время украинская и индийская стороны отрабатывают программы расширения ВТС, в том числе, в авиационном кластере, включая закупки индийской стороной украинских систем защиты для вертолетной техники, проведение совместных оборонных НИОКР, налаживание совместного производства отдельных авиационных систем в Индии. Достигнутые в 2018 году договоренности по развитию ВТС открывают возможности для участия Украины в тендерах на совместную модернизацию средств ПВО индийских ВС.
С учетом введенных США и ЕС санкций в отношении РФ и покупателей российских вооружений в Киеве ожидают расширение позиций Украины на региональных оружейных рынках стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, включая индийский оборонный рынок.
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