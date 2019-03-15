Ясиновский КХЗ на НКТ в 2018г получил прибыль 7,6 млн грн, снизил активы в 9 раз, основные средства в 245 раз

ПАО "Ясиновский коксохимический завод" (ЯКХЗ, перерегистрирован в Покровске Донецкой обл.) в 2018 году получило чистую прибыль в размере 7,594 млн грн, тогда как 2017 год предприятие завершило с чистым убытком 1 млрд 435,466 млн грн.

Согласно информации компании, опубликованной к повестке дня назначенного на 16 апреля годового собрания акционеров, ее непокрытый убыток к концу года составил 1 млрд 167,321 млн грн.

За год предприятие сократило текущие обязательства на 62% - до 870,262 млн грн, долгосрочные обязательства незгн7ачительно возросли - до 63,191 млн грн с 63,181 млн грн. В то же время дебиторская задолженность снизилась на 9,3% - до 104,631 млн грн.

Согласно объявлению, активы предприятия в 2018 году уменьшились в 8,9 раз - до 176,152 млн грн, в том числе основные средства - в 245 раз, до 4,679 млн грн.

Согласно проектам решений, поступившим в распоряжение агентства "Интерфакс-Украина", акционеры намерены сменить тип общества с ПАО на ЧАО, переизбрать контролирующие и управляющие органы компании, а также обновить внутренние документы общества.

Ясиновский КХЗ до 31 марта 2017 года производил доменный кокс, коксовый орех и коксовую мелочь, каменноугольную смолу, сульфат аммония, бензол для синтеза. Предприятие находится на НКТ, контроль над производственной площадкой утрачен.

По данным КХЗ на конец 2017 года, ЧАО "Донецксталь - металлургический завод" принадлежало 91,35% акций предприятия.

Уставный капитал предприятия составляет 83 млн 399,7 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.