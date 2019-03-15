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«Укрпошта» в апреле и в июле повысит зарплаты почтальонам и начальникам сельских отделений на 12,4%
16:22 15.03.2019 |
АО "Укрпошта" повысит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений суммарно на 12,4% в два этапа - с 1 апреля и 1 июля 2019 года, говорится в сообщении на сайте компании.
Как отмечают в "Укрпоште", повышение окладов произойдет за счет улучшения финансовых показателей компании и благодаря получению дополнительного финансирования на покрытие убытков по доставке пенсий.
"Учитывая дополнительную нагрузку на наших почтальонов и начальников отделений, особенно в сельской местности, принято решение о повышении окладов. Мы ценим их тяжелый труд, и когда у "Укрпошты" есть финансовая возможность - повышаем зарплаты и должностные оклады" - отметил генеральный директор компании Игорь Смелянский.
Увеличение окладов с 1 апреля на 6% и с 1 июля на 6% произойдет для почтальонов и начальников сельских почтовых отделений, имеющих должностной оклад меньше минимальной зарплаты в расчете на полную занятость.
Планируется, что оплату труда увеличат более чем 37 тыс. сотрудников компании - около 29 тыс. почтальонов и почти 8,5 тыс. начальников сельских почтовых отделений.
В компании также напомнили, что с 1 января текущего года "Укрпошта" уже повысила должностные оклады операторов и начальников городских отделений с наибольшими объемами отправлений и платежей.
По состоянию на середину марта 2019 года в "Укрпоште" работает более 70 тыс. сотрудников, из которых более 53 тыс. - представители производственных профессий.
Как сообщалось, в декабре 2018 года гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский заявил, что компания повысит зарплаты рядовым сотрудникам и не планирует закрывать отделения. В то же время он уточнил, что дополнительно выделенных средств в размере 500 млн грн хватит только на полгода работы предприятия в таком режиме.
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