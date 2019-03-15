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Завод «Пивденкабель» в 2018г нарастил чистую прибыль на 46%
15:54 15.03.2019 |
Согласно информации в объявлении о проведении общего собрания акционеров 18 апреля, нераспределенная прибыль компании к 1 января 2019 года составила 352,78 млн грн (годом ранее - 256,19 млн грн).
В повестку дня собрания внесен вопрос о распределении полученной чистой прибыли и начислении дивидендов, однако проект решения отсутствует.
За прошедший год завод нарастил текущие обязательства на 71% - до 196,89 млн грн, долгосрочные выросли на 21% - до 105,22 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность завода к началу 2019 года составила 112,23 млн грн, увеличившись за год на 32,8%, активы в целом составили 1 млрд 253 млн грн (на 16,5% больше).
Собственный капитал компании составляет 951,16 млн грн, в том числе уставный не изменился - 10,39 млн грн
Численность персонала предприятия за 2018 год выросла на 23 человека или на 2,5%. - до 937 работников.
Завод "Южкабель" основан в 1943 году. Согласно информации на его сайте, на сегодня является крупнейшим в Украине по выпуску кабельно-проводниковой продукции, предлагая более 25 тыс. марко-размеров изделий. Поставляет продукцию на атомные и тепловые электростанции, промпредприятия, ГОКи, нефтяные месторождения и угольные шахты, метрополитены и новостройки, железные дороги и городской транспорт.
В 2017 году объем реализованной продукции в Украине вырос на 31,6% - до 1 млрд 109 млн грн, а продажи на экспорт увеличились на 40,3% - до 187,3 млн грн. Чистая прибыль выросла на 76%, до 76,3 млн грн.
По состоянию на IV квартал 2018 года кипрской Cable Industrial принадлежало около 13,06% акций ЧАО, ООО "Пивденкабельинвест-плюс" - более 15,83%, "Пивденкабельпрокат" и "Пивденкабельинвест - по 14,1% акций.
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За прошедший год завод нарастил текущие обязательства на 71% - до 196,89 млн грн, долгосрочные выросли на 21% - до 105,22 млн грн.Суммарная дебиторская задолженность завода к началу 2019 года составила 112,23 млн грн, увеличившись за год на 32,8%, активы в целом составили 1 млрд 253 млн грн (на 16,5% больше).
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