Морпорт «Южный» за 2 мес. увеличил грузоперевалку на 25%

Морской порт "Южный" (Одесская обл.), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-феврале 2019 года увеличил перевалку грузов на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 7,36 млн тонн.

Согласно информации ГП "Администрация морских портов Украины", за указанный период порт увеличил перевалку экспортных грузов на 51,1% - до 5,876 млн тонн, сократил перевалку импортных на 32,6% - до 788,67 тыс. тонн, сократил перевалку транзитных - на 16,8%, до 695,55 тыс. тонн, и не переваливал каботажные грузы.

По номенклатуре грузов порт в январе-феврале увеличил перевалку наливных грузов на 8,04% - до 718,42 тыс. тонн, увеличил перевалку сухих сыпучих грузов на 26,3% - до 5,781 млн тонн, увеличил перевалку тарно-штучных на 31,9% - до 860,68 тыс. тонн.

Перевалка контейнеров в январе-феврале 2019 года составила 34,75 тыс. TEU (рост практически в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

Как сообщалось, морпорт "Южный" в 2018 году увеличил перевалку грузов на 1,92% по сравнению с 2017 годом - до 42,702 млн тонн.

Порт "Южный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов - около 2,6 км.

ГП "Южный морской торговый порт" в этом порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод; группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС); специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж"; комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ"; комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина"; комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".

