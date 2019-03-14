Суд не позволил взыскать с «Ощадбанка» 124 миллиона

Генеральная прокуратура не позволила безосновательно взыскать с государственного "Ощадбанка" более 124 миллионов гривень в пользу истца - компании Tactical Business LLP.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

Отмечается, что указанная коммерческая структура и "Ощадбанк" заключили кредитный договор. Для его обеспечения банк получил в ипотеку недвижимое имущество и земельные участки.

В связи с невозвратом денег по кредиту финучреждение в счет задолженности обратило взыскание на залоговое имущество. Однако заемщик, не выполнив обязательства, пытался взыскать с банка часть стоимости залогового имущества. Эта сумма якобы превышает долговое обязательство на сумму более 124 млн грн.

Прокуратура в ходе апелляционного рассмотрения доказала беспочвенность заявленных требований, "учитывая соответствие оценки спорного имущества размеру имеющейся задолженности по кредитному договору".

Киевский апелляционный хозяйственный суд, согласившись с доводами прокуратуры, отменил незаконное судебное решение и отказал в иске коммерческой структуре.

В свою очередь Tactical Business LLP обратилась в суд с кассационной жалобой, однако Верховный Суд оставил это решение без изменений.

"В связи с чем удалось предотвратить взыскание с государственного банковского учреждения более 124 млн грн", - отметили в ГПУ.

Напомним, что ранее "Ощадбанк" уже фигурировал в деле о присвоении его средств. Тогда правоохранители задержали сына народного депутата Станислава Березкина Максима. До этого в рамах этого же дела были задержаны еще 10 человек.