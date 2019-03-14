Суд помешал Веревскому купить активы Дельты за 0,9 млрд грн





Финансовая компания «Скай» основателя аграрной компании «Кернел» Андрея Веревского победила в аукционе площадки «Дебтекс Украина», согласившись заплатить 906 млн грн за активы Дельта Банка, однако ФК «Октант» с помощью определения Окружного административного суда Киева заблокировала эту сделку.

Площадка «Дебтекс Украина» («дочка» международной компании DebtX) 6 марта провела аукцион по продаже пула активов ФГВФЛ балансовой стоимостью 4,88 млрд грн, сообщили FinClub в ФГВФЛ.

На продажу были выставлены права требований и другие имущественные права по кредитным договорам юрлиц, часть которых находится в залоге Нацбанка и Укрэксимбанка, а также дебиторская задолженность. Речь идет, в основном, о кредитах, выданных Дельта Банком таким компаниям как «Илличевский зерновой порт», «Илличевская зерновая компания», «Стройбуд Илличевск» и «Одесский масложировой комбинат». В залоге Дельта Банка по этим кредитам находятся производственные комплексы с оборудованием и земельные участки.

Эти активы Фонд выставлял на индивидуальные торги в системе «ProZorro.Продажи». Но покупатели не проявили интерес и не купили эти активы в ходе голландских аукционов даже с 80-процентной скидкой. Поэтому Фонд объединил их в пул и привлек международного консультанта DebtX.

Начальная цена этого пула на торгах 6 марта была установлена на уровне 897,2 млн грн. Участвовать в аукционе «Дебтекс Украина» захотели три потенциальных инвестора, сообщили FinClub в Фонде.

«Поскольку торги были запланированы по принципу голландского аукциона, то цена могла упасть на 80% - до 179,5 млн грн, но она даже не опустилась до этого уровня. В ходе конкурентного аукциона 6 марта торги были остановлены на уровне 215,3 млн грн, и в дальнейшем цена выросла до 906,2 млн грн, то есть даже превысила стартовый уровень», - рассказала FinClub заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

Победителем аукциона стала финансовая компания «Скай», рассказала Светлана Рекрут.

По данным YouControl, 100% уставного капитала (7 млн грн) ООО «Финансовая компания Скай» принадлежит ООО «Майсен», конечным бенефициаром которого через швейцарскую компанию Filstar Ltd. является основатель аграрной компании «Кернел» Андрей Веревский.

По словам Светланы Рекрут, победитель аукциона должен был в течение трех дней подписать протокол торгов, но по состоянию на 12 марта такой протокол так и не был подписан.

«В ФГВФЛ поступило определение Окружного административного суда Киева от 5 марта, которым суд запретил Фонду подписывать договор с победителем. Судья Алексей Огурцов своим определением лишил кредиторов Дельта Банка свыше 900 млн грн денежных средств», - говорит она.

Аукцион оспорила финансовая компания «Октант», которая даже не принимала участие в торгах.

Как следует из определения Окружного админсуда Киева по делу № 640/3688/19, ФК «Октант» попросила суд запретить ПАО «Дельта Банк» и ООО «Дебтекс Украина» совершать любые действия по проведению электронных торгов и оформлению результатов электронных торгов по продаже лота № debtX_8829, в том числе запретить формировать и подписывать протокол электронного аукциона, заключать с победителем торгов договор купли-продажи активов Дельта Банка.

Якобы в пул были включены активы «несуществующего (прекращенного) обязательства». Истец хотел исключить из этого лота права требования Дельта Банка по кредитному договору № НКЛ-2010632 от 27.06.2012 года. Суд согласился с этим ходатайством и удовлетворил его в полном объеме.

И хотя это определение суда вступило в силу еще 5 марта, 6 марта никто не помешал проведению аукциона, ведь суд направил это определение в Единый реестр судебных решений только 7-го числа, а обнародовано оно было 11 марта.

ФК «Октант» на 100% принадлежит ООО «Гектор-Групп» Артема Мартынюка.

Фонд регулярно сталкивается с такими попытками срыва аукционов по продаже ценных объектов.

«Учитывая, что договориться или вмешаться в ход торгов невозможно, участники аукционов прибегают к ухищрениям, таким как подобные решения судов. Если этот аукцион будет окончательно сорван, мы объявим повторный аукцион», - пообещала Светлана Рекрут.

Определение суда может быть оспорено, но это не останавливает его выполнения.