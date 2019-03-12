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Fitch отмечает достаточную ликвидность Ощадбанка и Укрэксимбанка для расчета по евробондам в 2019 году
18:14 12.03.2019 |
Государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк (оба - Киев) располагают достаточным объемом высоколиквидных активов для предстоящих в текущем году выплат по еврооблигациям, отмечает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
"На конец февраля Ощадбанк разместил наличные в банках-нерезидентах на $1 млрд. На конец января у Укрэксимбанка было $510 млн", - указано в документе.
При этом агентство напоминает, что 10 марта Ощадбанк выплатил $420 млн в счет частичного погашения еврооблигаций на $700 млн со сроком обращения до 2023 года и $33 млн начисленных по ценным бумагам процентов. Кроме того, в сентябре банк должен будет выплатить еще $101 млн по указанным евробондам в рамках дальнейшего частичного погашения.
В свою очередь, Укрэксимбанку предстоит 27 апреля выплатить $375 млн в счет частичного погашения евробондов на $750 млн со сроком обращения до 2022 года и $36 млн начисленных по ценным бумагам процентов. Кроме того, в октябре эмитент должен будет выплатить еще $128 млн по указанным евробондам в рамках дальнейшего частичного погашения.
Как сообщалось, еврооблигации Ощадбанка и Укрэксимбанка были реструктуризированы в 2015 году в рамках общей долговой операции Украины. В том числе были эмитированы евробонды Ощадбанка на $700 млн со сроком обращения до 2023 года и ставкой купона 9,375% годовых. Погашение ценных бумаг проходит в рамках амортизационного механизма: 10 марта 2019 года инвесторам выплачивается $600 на каждую $1 тыс. номинала еврооблигаций в собственности, затем остальная часть еврооблигаций будет погашаться восьмью равными полугодовыми траншами, в том числе последний - 10 марта 2023 года.
Укрэксимбанк в рамках долговой операции выпустил евробонды на $750 млн со сроком обращения до 2022 года и ставкой купона 9,625% годовых. По ценным бумагам предусмотрен амортизационный механизм погашения: 27 апреля 2019 года инвесторам выплачивается $500 на каждую $1 тыс. номинала еврооблигаций в собственности, затем остальная часть еврооблигаций будет погашаться шестью равными полугодовыми траншами, в том числе последний - 27 апреля 2022 года.
Ощадбанк основан в 1991 году, Укрэсимбанк - в 1992 году. Их единственным собственником является государство.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 февраля 2019 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место (215,269 млрд грн), Укрэсимбанк - 3-е место (164,321 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.
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