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Акционеры «Укрнафты» планируют прекратить полномочия предправления компании Роллинса с 30 апреля
15:55 12.03.2019 |
Акционеры крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" на внеочередном собрании 28 марта планируют прекратить полномочия председателя правления компании Марка Роллинса с 30 апреля.
Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", передают Українські Новини.
"Акционеры планируют прекратить полномочия председателя правления "Укрнафты" Марка Роллинса с 30 апреля 2019 года. Если к тому времени наблюдательный совет не определится с кандидатурой руководителя, то эти полномочия временно будет осуществлять лицо, назначенное общим собранием акционеров", - говорится в нем.
Также отмечается, что акционеры планируют принять решение о прекращении полномочий действующих и избрании новых членов набсовета.
"Новый наблюдательный совет "Укрнафты" будет сформирован общим собранием акционеров из одиннадцати человек, шесть из которых будут независимыми директорами в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров уставом общества. Из других пяти директоров три будут представлять "Нафтогаз", два - миноритарных акционеров", - говорится в сообщении.
Как сообщало агентство, 2017 год "Укрнафта", согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила с чистой прибылью 101,771 млн гривен.
Доход компании в 2017 году увеличился на 19%, или на 4 328,234 млн гривен до 26 906,984 млн гривен по сравнению с доходом 2016 года (22 578,750 млн гривен).
22 июля 2015 года акционеры "Укрнафта- государственный в лице НАК "Нафтогаз Украины" и частные миноритарные - поддержали кандидатуру гражданина Великобритании Марка Роллинса на должность предправления компании.
16 сентября Кабинет Министров одобрил подписание трудового контракта с Роллинсом.
50%+1 акция "Укрнефти" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.
9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.
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