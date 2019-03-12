Акционеры «Укрнафты» планируют прекратить полномочия предправления компании Роллинса с 30 апреля

Акционеры крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" на внеочередном собрании 28 марта планируют прекратить полномочия председателя правления компании Марка Роллинса с 30 апреля.

Об этом говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", передают Українські Новини.

"Акционеры планируют прекратить полномочия председателя правления "Укрнафты" Марка Роллинса с 30 апреля 2019 года. Если к тому времени наблюдательный совет не определится с кандидатурой руководителя, то эти полномочия временно будет осуществлять лицо, назначенное общим собранием акционеров", - говорится в нем.

Также отмечается, что акционеры планируют принять решение о прекращении полномочий действующих и избрании новых членов набсовета.

"Новый наблюдательный совет "Укрнафты" будет сформирован общим собранием акционеров из одиннадцати человек, шесть из которых будут независимыми директорами в соответствии с утвержденным общим собранием акционеров уставом общества. Из других пяти директоров три будут представлять "Нафтогаз", два - миноритарных акционеров", - говорится в сообщении.

Как сообщало агентство, 2017 год "Укрнафта", согласно международным стандартам финансовой отчетности, закончила с чистой прибылью 101,771 млн гривен.

Доход компании в 2017 году увеличился на 19%, или на 4 328,234 млн гривен до 26 906,984 млн гривен по сравнению с доходом 2016 года (22 578,750 млн гривен).

22 июля 2015 года акционеры "Укрнафта- государственный в лице НАК "Нафтогаз Украины" и частные миноритарные - поддержали кандидатуру гражданина Великобритании Марка Роллинса на должность предправления компании.

16 сентября Кабинет Министров одобрил подписание трудового контракта с Роллинсом.

50%+1 акция "Укрнефти" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% - Bordo Management Limited.

9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.